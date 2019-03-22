Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, Çanakkale'deki konserinin gelirini Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlayan Haluk Levent'e teşekkür etti. Yardımın ülkeleri için önemine dikkati çeken Peters, "Çanakkale'deki konserin gelirinin ülkemizdeki terör mağdurlarına gönderilmesi bizi çok mutlu etti. Ülkemizdeki kardeşlik adına önemli bir yardım." dedi.