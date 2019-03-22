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  • 22.03.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 17:58

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan 'e teşekkür: Ülkemizdeki kardeşlik adına önemli bir yardım

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Çanakkale konserinin gelirini Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlayan şarkıcı 'e teşekkür etti. Peters, "Çanakkale'deki konserin gelirinin ülkemizdeki terör mağdurlarına gönderilmesi bizi çok mutlu etti. Ülkemizdeki kardeşlik adına önemli bir yardım." dedi.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, Çanakkale'deki konserinin gelirini Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlayan Haluk Levent'e teşekkür etti. Yardımın ülkeleri için önemine dikkati çeken Peters, "Çanakkale'deki konserin gelirinin ülkemizdeki terör mağdurlarına gönderilmesi bizi çok mutlu etti. Ülkemizdeki kardeşlik adına önemli bir yardım." dedi.

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