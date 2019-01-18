Nusret ABD’de davalık oldu!

Nusret Gökçe, Manhattan'daki şubesinde çalışmış olan bir garsona bahşişlerini tam olarak vermediği gerekçesiyle suçlanıyor.

Mustafa Fteja adlı garson, kendisine gelen bahşişlere el koyduğunu ileri sürerek "Nusret bahşişleri ortak bir yerde toplayıp daha sonra paylaştırıyordu. Ancak toplam bahşişlerden yüzde 3'ünü kesiyordu" dedi.

Fteja, "Nusret, bahşişleri ödenmeyen ya da az aldığından şikâyetçi olan garsonları düzenli olarak kovdu. Buna ben de dahilim" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl, Nusret'in Etiler'deki şubesinde yangın çıkmış, Nusret'te çalışanlar şov yapmaya çalışırken 3 turistin yanmasına sebep olmuştu. Yaralanan turistler Nusret'ten şikayetçi olmuştu.