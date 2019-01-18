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  • 18.01.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 09:28

Nusret ABD’de davalık oldu!

‘Salt Bae’ hareketiyle tüm dünyada tanınan ve farklı ülkelere açtığı şubelerde birçok ünlü ismi ağırlayan , ’daki şubesinde çalışmış olan bir garsona bahşişlerini tam olarak vermediği gerekçesiyle suçlanıyor. Geçtiğimiz yıl da Nusret'in Etiler'deki şubesinde yangın çıkmış, Nusret'te çalışanlar şov yapmaya çalışırken 3 turistin yanmasına sebep olmuştu. Yaralanan turistler Nusret'ten şikayetçi olmuştu.

Nusret ABD’de davalık oldu

, 'daki şubesinde çalışmış olan bir garsona bahşişlerini tam olarak vermediği gerekçesiyle suçlanıyor.

Mustafa adlı garson, kendisine gelen bahşişlere el koyduğunu ileri sürerek "Nusret bahşişleri ortak bir yerde toplayıp daha sonra paylaştırıyordu. Ancak toplam bahşişlerden yüzde 3'ünü kesiyordu" dedi.

Fteja, "Nusret, bahşişleri ödenmeyen ya da az aldığından şikâyetçi olan garsonları düzenli olarak kovdu. Buna ben de dahilim" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl, Nusret'in Etiler'deki şubesinde yangın çıkmış, Nusret'te çalışanlar şov yapmaya çalışırken 3 turistin yanmasına sebep olmuştu. Yaralanan turistler Nusret'ten şikayetçi olmuştu.

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