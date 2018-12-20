Ünlü etçi Nusret, kendine has tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazandı. New York, Miami, Dubai ve Doha'da açtığı restoranlara yıldız isimler yağdı. David Beckham, Messi, Leonardo DiCaprio, Türk kasabın hazırladığı güzel lezzetleri tattı. Nusret, geçtiğimiz gün de soluğu İspanya Madrid'de aldı. Bunu gören Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Modric, Instagram'dan Nusret'in fotoğrafına yaptığı "Madrid'de de restoran aç" yorumuyla ünlü işletmeciye çağrıda bulundu.