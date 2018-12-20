Ünlü etçi Nusret, kendine has tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazandı. New York, Miami, Dubai ve Doha'da açtığı restoranlara yıldız isimler yağdı. David Beckham, Messi, Leonardo DiCaprio, Türk kasabın hazırladığı güzel lezzetleri tattı. Nusret, geçtiğimiz gün de soluğu İspanya Madrid'de aldı. Bunu gören Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Modric, Instagram'dan Nusret'in fotoğrafına yaptığı "Madrid'de de restoran aç" yorumuyla ünlü işletmeciye çağrıda bulundu.
- Saklambaç
- 20.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.