Hazer Amani, bir kanalda yayınlanan yemek yarışması programıyla tanındı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.
Hazer Amani ile eşi boşanıyorlar mı? Sıla ile Hazer Amani yakalanmadan bir ay önce...
Hazer Amani ve eşi hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şef Hazer Amani ile Sıla'nın görüntülerinde Hazer Amani'nin parmağındaki yüzük dikkatlerde kaçmadı. Herkes 'Hazer Amani evli mi?' sorusuna cevap ararken, Hazer Amani'nin 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendiği ortaya çıktı.Hazer Amani ile Sıla'nın aracın içindeki görüntülerinden sonra gözler Amani'nin eşine çevrildi. Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. İşte Sıla ile arkadaş olduklarını söyleyen Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu hakkında ortaya atılan o iddia....
Hazer Amani, bir kanalda yayınlanan yemek yarışması programıyla tanındı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.
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