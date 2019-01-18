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  • 18.01.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 10:59

ile eşi boşanıyorlar mı? ile Hazer Amani yakalanmadan bir ay önce...

ve eşi hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şef Hazer Amani ile 'nın görüntülerinde Hazer Amani'nin parmağındaki yüzük dikkatlerde kaçmadı. Herkes '?' sorusuna cevap ararken, Hazer Amani'nin 2013 yılında ile evlendiği ortaya çıktı.Hazer Amani ile Sıla'nın aracın içindeki görüntülerinden sonra gözler Amani'nin eşine çevrildi. Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. İşte Sıla ile arkadaş olduklarını söyleyen Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu hakkında ortaya atılan o iddia....

Sıla ile Hazer Amani yakalanmadan bir ay önce...

Hazer Amani, bir kanalda yayınlanan yemek yarışması programıyla tanındı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.

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