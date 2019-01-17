Semiha Yankı, Hadise için "40 sene sonra hatırlanabilecek mi?" yorumunda bulundu. 1975 yılında 'Seninle Bir Dakika' şarkısıyla Eurovision'a katılan ve efsane olan Semiha Yankı, katıldığı bir magazin programında o zamanlardan şimdilere nasıl geldiğini anlattı. Efsane sanatçı Semiha Yankı kimdir?

1975 yılında 'Seninle Bir Dakika' şarkısıyla hafızlara kazınan usta sanatçı Semiha Yankı 2. Sayfa'da konuk oldu. Usta sanatçıdan Hadise'ye taş geldi. Usta sanatçı, 2009 yılında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla ülkemizi temsil eden Hadise için "40 sene sonra hatırlanabilecek mi?" yorumunda bulundu.