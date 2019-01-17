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  • 17.01.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 13:32

: 40 sene sonra hatırlanabilecek mi? ?

, 1975 yılında 'Seninle Bir Dakika' şarkısıyla Eurovision şarkı yarışmasına katılmış ve efsane olmuştu. Usta , konuk olduğu bir magazin programında için, "Biz biraz meşekkatli geldik, yaptığımız işlerde meşekkatliydi. Herkes hatırlıyor, hala hatırlanıyoruz. Hadise 40 sene sonra Eurovision'a katılmasıyla hatırlanabilecek mi?" yorumunda bulundu. Hadise'ye taş koyan ?

Semiha Yankı, Hadise için "40 sene sonra hatırlanabilecek mi?" yorumunda bulundu. 1975 yılında 'Seninle Bir Dakika' şarkısıyla Eurovision'a katılan ve efsane olan Semiha Yankı, katıldığı bir magazin programında o zamanlardan şimdilere nasıl geldiğini anlattı. Efsane sanatçı Semiha Yankı kimdir?

1975 yılında 'Seninle Bir Dakika' şarkısıyla hafızlara kazınan usta sanatçı Semiha Yankı 2. Sayfa'da konuk oldu. Usta sanatçıdan Hadise'ye taş geldi. Usta sanatçı, 2009 yılında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla ülkemizi temsil eden Hadise için "40 sene sonra hatırlanabilecek mi?" yorumunda bulundu.

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