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  • 18.01.2019
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'nin yıldızı ’ı tuzladı

, 'nin yıldızlarını misafir etti. Sambacı 'ı elleriyle besledi...



Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen Nusret Gökçe, Katar'ın başkenti Doha'da Paris Saint-Germain takımını ağırladı. Takımın Brezilyalı yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe ile tuzlama hareketini yapan Gökçe, o anlarda çekilen bir kareyi yaklaşık 20 milyon takipçili Instagram hesabından da yayınladı.

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