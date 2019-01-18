Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen Nusret Gökçe, Katar'ın başkenti Doha'da Paris Saint-Germain takımını ağırladı. Takımın Brezilyalı yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe ile tuzlama hareketini yapan Gökçe, o anlarda çekilen bir kareyi yaklaşık 20 milyon takipçili Instagram hesabından da yayınladı.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
Nusret Gökçe PSG'nin yıldızı Neymar’ı tuzladı
Nusret Gökçe, PSG'nin yıldızlarını misafir etti. Sambacı Neymar'ı elleriyle besledi...
Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen Nusret Gökçe, Katar'ın başkenti Doha'da Paris Saint-Germain takımını ağırladı. Takımın Brezilyalı yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe ile tuzlama hareketini yapan Gökçe, o anlarda çekilen bir kareyi yaklaşık 20 milyon takipçili Instagram hesabından da yayınladı.
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