hareketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen, Katar'ın başkenti Doha'da Paris Saint-Germain takımını ağırladı. Takımın Brezilyalı yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe ile tuzlama hareketini yapan Gökçe, o anlarda çekilen bir kareyi yaklaşık 20 milyon takipçili Instagram hesabından da yayınladı.