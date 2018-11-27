Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 1 yıl süren evliliği dün tek celsede son buldu. Şeyma Subaşı bugün ise yola koyuldu ve neredeyse apar topar İstanbul'dan ayrıldı.
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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 1 yıl süren evliliği dün tek celsede son buldu. Şeyma Subaşı bugün ise yola koyuldu ve neredeyse apar topar İstanbul'dan ayrıldı.
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