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  • 27.11.2018 19:33
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 19:42

'u terketti! ile boşanan Şeyma Subaşı soluğu Miami'de aldı

dedikodulardan kaçtı, soluğu Miami'de aldı. Şeyma Subaşı 8 yıl aşk yaşadığı ile 19 Eylül 2017'de Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturmuştu. Çift, dün anlaşmalı olarak 9 dakikada boşandı. Şeyma Subaşı boşanma davasından sadece bir gün sonra 'u terketti. Subaşı'nın bu hamlesi dedikodulardan kaçtı yorumlarını da birlikte getirdi.


Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 1 yıl süren evliliği dün tek celsede son buldu. Şeyma Subaşı bugün ise yola koyuldu ve neredeyse apar topar İstanbul'dan ayrıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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