Şeyma Subaşının Alican Ulusoy ve Çağatayla videosu ortaya çıktı! Çağatay kimdir? Alican Ulusoy kimdir?

Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Subaşı bu iddiaları yalanlamıştı. Şeyma Subaşı ile adı geçen Çağatay isimli kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan Alican Ulusoy'la da görüntüleri ortaya çıkan Şeyma Subaşı'nın iddialar hakkında ne söyleyeceği merak konusu oldu.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN İŞ ADAMI ÇAĞATAY'LA VİDEOSU İZLE...

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ALİCAN ULUSOY'LA VİDEOSU İZLE...