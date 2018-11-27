Şeyma Subaşı'nın Alican Ulusoy ve Çağatay'la videosu ortaya çıktı! Çağatay kimdir? Alican Ulusoy kimdir?

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı dün 2 yıllık evliliklerini Silivri Adliyesi'nde sonlandırdı. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın ayrılma nedeni hakkında birçok iddialar ortaya atılırken kulislerde Çağatay ismi dolaşmaya başladı. Gözler ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'a çevrilirken bugün gerçek Çağatay ortaya çıktı. Şeyma Subaşı ile Dubaili Türk iş adamı Çağatay'ın bir mekanda dans ederken çekildikleri video internete sızdı. Diğer yandan Şeyma Subaşı'nın Alican Ulusoy'la bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirkenki videosu da ortaya çıktı. Alican Ulusoy konuyla ilgili nasıl açıklama yaptı? İşte Şeyma Subaşı'nın Alican Ulusoy ve Dubaili Türk iş adamı Çağatay ile samimi halleri...

27 Kasım 2018 Salı, 14:32:31 Güncelleme: 15:29:07
Şeyma Subaşının adı geçtiği Çağatayla videosu ortaya çıktı! Çağatay kimdir? Şeyma Subaşı ile ilgili neler söyledi?

Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Subaşı bu iddiaları yalanlamıştı. Şeyma Subaşı ile adı geçen Çağatay isimli kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan Alican Ulusoy'la da görüntüleri ortaya çıkan Şeyma Subaşı'nın iddialar hakkında ne söyleyeceği merak konusu oldu.

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Şeyma Subaşının adı geçtiği Çağatayla videosu ortaya çıktı! Çağatay kimdir? Şeyma Subaşı ile ilgili neler söyledi?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın evliliğinin bitmesi, magazin gündemini yerinden oynatmışken, özellikle Şeyma Subaşı üzerine dönen iddialar birbiri ardına geliyor.

Şeyma Subaşının Alican Ulusoy ve Çağatayla videosu ortaya çıktı! Çağatay kimdir? Alican Ulusoy kimdir?

ACUN ILICALI- ŞEYMA SUBAŞI AYRILIĞININ NEDENİ!

İddiaların başında Çağatay Ulusoy vardı. Ulusoy'un göğsündeki dövme ile Subaşı'nın paylaşımındaki, "Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz" sözleri dedikoduları daha da alevlendirdi.

Şeyma Subaşının Alican Ulusoy ve Çağatayla videosu ortaya çıktı! Çağatay kimdir? Alican Ulusoy kimdir?

Subaşı'nın, Ulusoy'un paylaşımlarının altına yaptığı yorumlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Şeyma Subaşının Alican Ulusoy ve Çağatayla videosu ortaya çıktı! Çağatay kimdir? Alican Ulusoy kimdir?

Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aynı masada olduğu bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi kafaları karıştırdı.

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