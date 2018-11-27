Şeyma Subaşının Alican Ulusoy ve Çağatayla videosu ortaya çıktı! Çağatay kimdir? Alican Ulusoy kimdir?

Şeyma Subaşı'nın Alican Ulusoy ve Çağatay'la videosu ortaya çıktı! Çağatay kimdir? Alican Ulusoy kimdir?
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı dün 2 yıllık evliliklerini Silivri Adliyesi'nde sonlandırdı. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın ayrılma nedeni hakkında birçok iddialar ortaya atılırken kulislerde Çağatay ismi dolaşmaya başladı. Gözler ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'a çevrilirken bugün gerçek Çağatay ortaya çıktı. Şeyma Subaşı ile Dubaili Türk iş adamı Çağatay'ın bir mekanda dans ederken çekildikleri video internete sızdı. Diğer yandan Şeyma Subaşı'nın Alican Ulusoy'la bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirkenki videosu da ortaya çıktı. Alican Ulusoy konuyla ilgili nasıl açıklama yaptı? İşte Şeyma Subaşı'nın Alican Ulusoy ve Dubaili Türk iş adamı Çağatay ile samimi halleri...
27 Kasım 2018 Salı, 14:32:31 Güncelleme: 15:29:07
Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Subaşı bu iddiaları yalanlamıştı. Şeyma Subaşı ile adı geçen Çağatay isimli kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan Alican Ulusoy'la da görüntüleri ortaya çıkan Şeyma Subaşı'nın iddialar hakkında ne söyleyeceği merak konusu oldu.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN İŞ ADAMI ÇAĞATAY'LA VİDEOSU İZLE...
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