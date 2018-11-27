Şeyma Subaşına şok! Acun Ilıcalıdan boşandıktan sonra kafesine icra geldi! Acun ile Şeyma neden ayrıldı?

Şeyma Subaşı'na şok! Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kafesine icra geldi! Acun ile Şeyma neden ayrıldı?
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, dün Silivri Adliyesi'nde gerçekleşen 8 dakikalık davayla 1 yıl 2 aylık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonuçlandıktan sonra herkes, 'Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı neden ayrıldı?' sorusunu sormaya başladı. Boşanma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Evliliği yürütemedik, medenice boşandık." dedi. Şeyma Subaşı, adliyenin ardından soluğu Bebek'teki kafesinde aldı. Ancak Şeyma Subaşı, boşanmanın hemen ardından bir şok daha yaşadı, kafesine icra geldi. Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödeyeceği iddia edilen Acun Ilıcalı'nın, boşanmadan önce kayınpederi Mustafa Subaşı ile ortak şirket kurduğu da ortaya çıktı. İşte Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın ayrılma nedeni...
27 Kasım 2018 Salı, 11:32:09 Güncelleme: 12:08:26
ŞEYMA'NIN KAFESİNE İCRA GELDİ!
Uzun yıllardır Acun Ilıcalı'yla birlikte olan geçtiğimiz Eylül ayında dünya evine giren Şeyma Subaşı, boşanma davasından sonra soluğu yeni açtığı kafede aldı. Ancak Şeyma, ikinci bir şok daha yaşadı. Subaşı kızı Melisa'nın karnının ağrıdığını söyleyerek otomobiliyle uzaklaştı. Ancak bir kanalın magazin programının haberine göre; Şeyma Subaşı mekan çıkışı yaptığı açıklamada işletmenin bir önceki mal sahibine icra geldiğini iddia etti.
ACUN İLE ŞEYMA BOŞANMADAN ÖNCE ŞİRKET KURMUŞLAR!
Eylül 2017'de nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, dün 8 dakika süren boşanma davasıyla 1 yıllık evliliklerini bitirdi. Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödeyeceği iddia edilen Acun, boşanmadan önce kayınpederi Mustafa Subaşı ile ortak şirket kurdu.
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