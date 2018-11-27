Şeyma Subaşına şok! Acun Ilıcalıdan boşandıktan sonra kafesine icra geldi! Acun ile Şeyma neden ayrıldı?

ŞEYMA'NIN KAFESİNE İCRA GELDİ!

Uzun yıllardır Acun Ilıcalı'yla birlikte olan geçtiğimiz Eylül ayında dünya evine giren Şeyma Subaşı, boşanma davasından sonra soluğu yeni açtığı kafede aldı. Ancak Şeyma, ikinci bir şok daha yaşadı. Subaşı kızı Melisa'nın karnının ağrıdığını söyleyerek otomobiliyle uzaklaştı. Ancak b ir kanalın magazin programının haberine göre; Şeyma Subaşı mekan çıkışı yaptığı açıklamada işletmenin bir önceki mal sahibine icra geldiğini iddia etti.