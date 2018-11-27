Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşandı (Türkiye'nin gündemine oturan olaylı boşanma davaları)

Türkiye günlerdir Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın ani boşanma kararını konuşuyor. Melisa adlı bir kızları olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin boşanmalarının yanı sıra, ödenecek nakafa da çok konuşuldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanması sonrası, daha önce gündemi meşgul eden olaylı boşanma davaları geldi. İşte masal gibi başlayan aşkları, kabusa dönen ve boşanan ünlü çiftler.

27 Kasım 2018 Salı, 17:03:22 Güncelleme: 17:44:24
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşandı (Türkiyenin gündemine oturan olaylı boşanma davaları)

Geçtiğimiz gün ani bir kararla boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşandı (Türkiyenin gündemine oturan olaylı boşanma davaları)

Ani bir kararla 1 yıl önce evlendiği Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı'nın aylık 125 bin lira nafaka ödeyeceği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşandı (Türkiyenin gündemine oturan olaylı boşanma davaları)

Ilıcalı'nın Şubaşı'ya 125 bin TL tazminat vereceğinin ortaya çıkmasının ardından, akıllara gündemi meşgul eden diğer boşanma olayları geldi...

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşandı (Türkiyenin gündemine oturan olaylı boşanma davaları)

İşte magazin gündemini bir süre meşgul etmiş ünlü isimlerin ödedikleri nafakalar.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşandı (Türkiyenin gündemine oturan olaylı boşanma davaları)

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