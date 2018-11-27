Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşandı (Türkiyenin gündemine oturan olaylı boşanma davaları)

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşandı (Türkiye'nin gündemine oturan olaylı boşanma davaları)
Türkiye günlerdir Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın ani boşanma kararını konuşuyor. Melisa adlı bir kızları olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin boşanmalarının yanı sıra, ödenecek nakafa da çok konuşuldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanması sonrası, daha önce gündemi meşgul eden olaylı boşanma davaları geldi. İşte masal gibi başlayan aşkları, kabusa dönen ve boşanan ünlü çiftler.
27 Kasım 2018 Salı, 17:03:22 Güncelleme: 17:44:24
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