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  • 27.11.2018 12:43
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 13:22

ile 'nın boşanmasından sonra ortaya çıkan video da büyük ilgi gördü!

ile dün 'nde 1 yıl 2 aylık evliliklerini sonlandırdı. Dünya çapında katıldığı Burning Man gibi festivaller, Miami, Dominik ve İstanbul arasında geçen lüks hayatıyla sürekli olay olan Subaşı’nın Ilıcalı’dan alacağı nafaka da belli oldu. 5 yaşındaki kızları Melisa'nın velayeti anneye verilirken, baba Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek ve 10 milyon TL değerinde bir ev verecek. Magazin gündeminde bu konular konuşulurken ortaya çıkan bir video da büyük ilgi gördü. Acun Ilıcalı ile ani bir kararla boşanan Şeyma Subaşı'nın teyzesinin yıllar önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

19 yaşındayken katıldığı 'nın bir programında tanındı ve birkaç yıl sonra Acun Ilıcalı ile aralarında ilişki olduğu ortaya çıktı. 9 yıllık birliktelik yaşayan ve 1 yıl 2 aydır evli olan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı çitfi, dün saat 14.00'da 'nde boşandı. Boşanmadan sonra ortaya atılan iddialar magazin gündeminde konuşulmaya devam ederken ortaya çıkan bir video yı tabir yerindeyse salla. Şeyma'nın 19 yaşındayken katıldığı yarışmada teyzesinin sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın teyzesinin bu sözleri adeta biten evliliğe bir gönderme niteliğinde...

ŞEYMA'NIN TEYZESİ: "HEDEFİNE ULAŞTIYSA TAMAM DESİN"

Instagram hesaplarından Şeyma Subaşı'nın teyzesinin açıklamalarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları bunun yanında konuyla ilgili birçok yorum yaptı. Videoda Subaşı'nın teyzesi, "Şeyma her zaman bir hedef belirlemiştir kendine. Hedefine ulaştığı zamanda tamam demiştir. Şu anda hedefine ulaştıysa tamam desin, ulaşmadıysa devam desin." ifadelerini kullanmıştı.

YARIŞMA GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN DOLAŞIMDA

Ayrılık sonrası her iki taraf da günlük hayatına dönerken, sosyal medya kullanıcıları ise Şeyma'nın yıllar önce katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasını dolaşıma sokmaya başladı. Acun Ilıcalı ile olan diyalogların altında hikayeler bulmaya çalışan kullanıcıların dikkatini ise Şeyma'nın aile üyelerinin yaptıkları açıklamalar çekti. Subaşı'nın teyzesinin "Şeyma her zaman bir hedef belirlemiştir kendine hedefine ulaştığında da tamam demiştir" açıklaması adeta ikilinin bir yıl 2 ay süren evlilik sonrası aldıkları boşanma kararına bir gönderme…

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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HaberlerMagazin HaberleriŞeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanmasından sonra ortaya çıkan video sosyal medyada büyük ilgi gördü!
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