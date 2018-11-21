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  • 21.11.2018 15:29
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 15:40

Müslüm filmindeki yürek yakan sahneyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Gişe rekorları kıran Müslüm filminde, ’in babası ’ın kızı ve eşini öldürdüğü şeklindeki senaryonun gerçek olmadığı ortaya çıktı. 1969’de ’da meydana gelen olayda, Mehmet Akbaş’ın boşandığı ’i oğlu Ahmet’i kendisine vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğü, bu suçtan da 20 yıl hapis cezası aldığı mahkeme kayıtlarına geçti.

Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin kurgusu tartışmaya neden oldu. Gişe rekorları kıran filmde Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın, Adana'da, eşi Emine'yi evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo'yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürdüğü yönündeki kurgunun gerçek olmadığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı. Tutanaklara göre, 29 Mayıs 1969'da Mehmet Akbaş, Hatay'ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti. Bu sırada yolda karşılaştığı, 2 çocuğundan küçüğü olan 8 yaşındaki Ahmet'i sevmek istedi, ardından da yanında götürmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak küçük çocuk annesi ile kalmak istediğini söyleyerek ağlamaya başladı. Mehmet Akbaş, oğlunu ikna etmek isterken boşandığı Emine Demirdöver gecelikle sokağa çıkıp, Ahmet'i eve götürmek istedi. Bu sırada Akbaş, üzerinde taşıdığı bıçağı çekip, Emine Demirdöver'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye götürülen Demirdöver, kurtarılamadı.

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