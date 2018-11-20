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  • 20.11.2018 16:03
  • Son Güncelleme: 20.11.2018 17:02

Yapımcı filmlerin gerçek sahiplerine haklarını teslim etmiyor! 'dan sonra Müslüm skandalı!

Müslüm filminin yapımcısı yine bir skandala imza attı. Daha önce filminde adı skandallara karışan Mustafa Uslu hakkında 'dan ilginç açıklamalar geldi. Şarkıcı Emre Kaya'nın "Müslüm filminin gelirinden Muhterem Nur'a pay verilsin" önerisiyle başlayan tartışma hakkında bir magazin programında konuşan Muhterem Nur, "Mustafa Uslu'dan bir kuruş almadım" dedi.

Bu sabah bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, Şarkıcı Emre Kaya'nın "Müslüm filminin gelirinden Muhterem Nur'a pay verilsin" önerisi hakkında açıklamada bulundu. Muhterem Nur'un, "Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim" açıklamaları üzerine canlı yayına bağlanan yapımcı Mustafa Uslu, Muhterem Nur'un kendisinden para talebinde bulunmadığını iddia etti. Ancak Muhterem Nur'un anlattıkları pek bu doğrultuda değildi. Yapımcı Mustafa Uslu, daha önce de Ayla filmiyle ilgili böyle bir konuyla gündeme gelmişti.

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