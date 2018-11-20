Bu sabah bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, Şarkıcı Emre Kaya'nın "Müslüm filminin gelirinden Muhterem Nur'a pay verilsin" önerisi hakkında açıklamada bulundu. Muhterem Nur'un, "Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim" açıklamaları üzerine canlı yayına bağlanan yapımcı Mustafa Uslu, Muhterem Nur'un kendisinden para talebinde bulunmadığını iddia etti. Ancak Muhterem Nur'un anlattıkları pek bu doğrultuda değildi. Yapımcı Mustafa Uslu, daha önce de Ayla filmiyle ilgili böyle bir konuyla gündeme gelmişti.