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  • 04.11.2018 12:21
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 12:45

'ın Sıla'ya şiddet uygulamasının sebebi mı? İşte şok eden iddia!

Sıla ve hakkında gelişmelere her geçen dakika yenisi ekleniyor. Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde Sıla'ya şiddet uygulamasının nedeninin olduğu iddia edildi. Oyuncu Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulunan şarkıcı 'nun, Ocak ayında yaşadıkları ayrılıkta Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktığı iddia ediliyor. İşte Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulamasının nedeni...

Popçu Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla açtığı dava üzerine, kavgayı çıkaran neden merak konusu olmuştu. Kural'ın özür açıklamasındaki "O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evimi terk etmeliydim" sözleri ise dedikodu kazanını kaynattı. Kural tarafından 45 dakika darp edildiğini iddia eden Sıla, şiddetin nedenini gizlerken oyuncunun çevresi olayın perde arkasında kıskançlık olduğunu öne sürdü. İkili, iddiaya göre 29 Ekim gecesi oyuncunun evindeki tartışmada eski defterleri açtı. Çiftin Ocak 2018'deki ayrılığına popçunun o dönem Okan Can Yantır'la buluşmasının neden olduğu konuşulmuştu. Kural da iddiaya göre olay gecesi popçuya Yantır'la aşk yaşayıp yaşamadığını sordu.

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