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  • 04.11.2018 13:46
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 14:10

Son dakika: 'ın avukatından yeni açıklama!

Şarkıcı Sıla'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında şikayette bulunduğu ve koruma tedbiri aldırdığı 'ın avukatı yeni bir açıklama yaptı. Ahmet Kural'ın avukatının açıklamasına göre birçok iddia tamamen gerçek dışı olmakla birlikte, asılsız iddia ve iftiralar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. İşte Ahmet Kural'ın avukatından gelen yeni açıklamada şaşırtan detaylar...

Bir televizyon kanalının haber merkezi sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gören Sıla'nın savcıya verdiği şu ifadeye ulaşmıştı: Ahmet Kural tarafından çeşitli yerlerime yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildim. Konuşmamız bir anda kavgaya dönüştü. Hakarete uğradım. Ahmet Kural eline küllüğü alıp 'Git buradan seni öldürürüm' diye tehdit etti.

Bu haber sonrası Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın yeni bir açıklamada bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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