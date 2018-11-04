Bir televizyon kanalının haber merkezi sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gören Sıla'nın savcıya verdiği şu ifadeye ulaşmıştı: Ahmet Kural tarafından çeşitli yerlerime yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildim. Konuşmamız bir anda kavgaya dönüştü. Hakarete uğradım. Ahmet Kural eline küllüğü alıp 'Git buradan seni öldürürüm' diye tehdit etti.

Bu haber sonrası Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın yeni bir açıklamada bulundu.