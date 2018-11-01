Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu 01 Kasım 2018, Perşembe

Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gelen Sıla, Ahmet Kural’a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı.