Sıla Gençoğlu'nun sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündemi sarstı. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, ‘Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek’ dedi. Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ise Buket Aydın'la Kanal D Haber'e konuştu. Ahmet Kural, Sıla'yı darp etmesiyle alakalı "Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum" dedi. İşte Ahmet Kural'ın açıklamaları...
Ahmet Kural, Sıla'yı darp ettiği iddialarına yanıt verdi!01 Kasım 2018, Perşembe
- Ahmet Kural, Sıla'yı darp ettiği iddialarına yanıt verdi!
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