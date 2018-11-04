Şahin Tepesi Atv ekranlarında çok kısa bir süre içerisinde izleyicisiyle buluşacak. Ay Yapım'ın güçlü oyuncu kadrosundan oluşan Şahin Tepesi dizisinin fragmanları Atv ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Şahin Tepesi, henüz yalnızca 2 fragmanı yayınlanmış olmasına rağmen izleyiciyi merakta bırakmayı ve yayın hayatına başlaması için gün saydırmayı başardı. Peki, izleyiciyi bu kadar heyecanlandıran iddialı dizi Şahin Tepesi'nin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ay Yapım'ın imzası olan yeni dizi Şahin Tepesi'nin yönetmen koltuğunda Hilal Saral, başrollerinde ise Zerrin Tekindor, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum yer alıyor. İşte merakla beklenen Şahin Tepesi 1. bölüm 2. fragman...