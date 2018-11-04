Şahin Tepesi Atv ekranlarında çok kısa bir süre içerisinde izleyicisiyle buluşacak. Ay Yapım'ın güçlü oyuncu kadrosundan oluşan Şahin Tepesi dizisinin fragmanları Atv ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Şahin Tepesi, henüz yalnızca 2 fragmanı yayınlanmış olmasına rağmen izleyiciyi merakta bırakmayı ve yayın hayatına başlaması için gün saydırmayı başardı. Peki, izleyiciyi bu kadar heyecanlandıran iddialı dizi Şahin Tepesi'nin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ay Yapım'ın imzası olan yeni dizi Şahin Tepesi'nin yönetmen koltuğunda Hilal Saral, başrollerinde ise Zerrin Tekindor, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum yer alıyor. İşte merakla beklenen Şahin Tepesi 1. bölüm 2. fragman...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.