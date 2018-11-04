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  • 04.11.2018 10:55
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 11:12

1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şahin Tepesi oyuncuları kimdir? Dizinin konusu nedir?

Atv'nin yeni dizisi olarak yakında izleyiciyle buluşacak. imzalı yeni dizi Şahin Tepesi'nin 1. bölüm 2 fragmanı yayınlandı. İzleyici henüz 2 fragman izlemiş olmasına rağmen diziden bir hayli etkilenmiş durumda. Şahin Tepesi güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla Atv'nin reyting dizileri arasında yer almaya aday görünüyor. İzleyicinin merak ettiği konu ise Şahin Tepesi oyuncularının kimler olduğu ve dizinin konusu. Yeni dizi Şahin Tepesi hakkında merak edilen tüm soruların cevabı haberimizin detayında...

Şahin Tepesi Atv ekranlarında çok kısa bir süre içerisinde izleyicisiyle buluşacak. Ay Yapım'ın güçlü oyuncu kadrosundan oluşan Şahin Tepesi dizisinin fragmanları Atv ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Şahin Tepesi, henüz yalnızca 2 fragmanı yayınlanmış olmasına rağmen izleyiciyi merakta bırakmayı ve yayın hayatına başlaması için gün saydırmayı başardı. Peki, izleyiciyi bu kadar heyecanlandıran iddialı dizi Şahin Tepesi'nin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ay Yapım'ın imzası olan yeni dizi Şahin Tepesi'nin yönetmen koltuğunda Hilal Saral, başrollerinde ise Zerrin Tekindor, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum yer alıyor. İşte merakla beklenen Şahin Tepesi 1. bölüm 2. fragman...

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