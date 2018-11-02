Birlikte olduğu şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün yapılan şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adalet Sarayı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı İlkay Ağır tarafından 'Şüpheli' olarak ifadeye çağırıldı.

Ünlü şarkıcı Sıla, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Kural'dan fiziki şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı, 3 ay koruma kararı aldırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada oyuncu Ahmet Kural ifadeye çağrıldı. Kural'ın önümüzdeki günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor.

SILA AHMET KURAL HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

AHMET KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA!