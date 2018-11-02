BERKAY ARDA'NIN MEKANINDA!
Arda Turan ile bir gece kulübünde yaşadığı olay sonrası adli süreci başlatan Berkay, eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile bir mekanda yemek yedi.
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BERKAY ARDA'NIN MEKANINDA!
Arda Turan ile bir gece kulübünde yaşadığı olay sonrası adli süreci başlatan Berkay, eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile bir mekanda yemek yedi.
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