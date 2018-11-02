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  • 02.11.2018 12:05
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 12:16

ve eşi 'ın mekanına gitti!

ile yaşadığı kavgada burnu kırılan önceki gün eşi ve kızı Arya ile ünlü futbolcunun ortak olduğu bir mekana gitti. Gazetecilerin Berkay'a mekanın ortak sahibinin Arda Turan olduğunu söylemesi üzerine ünlü şarkıcı Berkay Şahin: "Yemek yemek için bu mekanı seçtik, onun ortaklığı olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Berkay Ardanın mekanında!

BERKAY ARDA'NIN MEKANINDA!

Arda Turan ile bir gece kulübünde yaşadığı olay sonrası adli süreci başlatan Berkay, eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile bir mekanda yemek yedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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