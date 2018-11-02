Müge Anlı'da bugün flaş gelişmeler! Gürsel Selam'ı kaçıran kişiler gün yüzüne çıkıyor mu? Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Gürsel'in kaçırılması ile ilgili ilginç gerçekler ortaya çıkmaya devam edecek. Bundan tam 21 yıl önce Gürsel Selam'ı kaçıran kişinin Gürsel'in dedesiyle bir bağlantısı mı var? Atiye Hanım gerçekleri biliyor ve saklıyor mu? Merak edilen tüm soruların yanıtı 2 Kasım Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkıyor. İşte2 Kasım Müge Anlı canlı yayında olanlar...
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