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  • 02.11.2018 09:34
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 12:45

canlı yayında bugün flaş gelişmeler! 'da 'ı kaçıranlar ortaya mı çıkıyor?

'da bugün 'ı kaçıranlar hakkında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün faili meçhul cinayetler ve kayıplar büyük bir titizlikle araştırılmaya tam hız devam edecek. 21 yıl önce annesinin 5 dakika eve gidip gelmesi esnasında kaçırılan Gürsel Selam'ı kim ya da kimler kaçırdı? canlı yayında tüm gerçekler konuşulacak. Gürsel Selam'ı kaçıranlar öz ailenin yakınları mı? Peki bu kaçırılma olayını Gürsel'e bakan aile biliyor mu? İşte tüm sorular 2 Kasım Müge Anlı canlı yayında..

'da bugün flaş gelişmeler! 'ı kaçıran kişiler gün yüzüne çıkıyor mu? Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Gürsel'in kaçırılması ile ilgili ilginç gerçekler ortaya çıkmaya devam edecek. Bundan tam 21 yıl önce Gürsel Selam'ı kaçıran kişinin Gürsel'in dedesiyle bir bağlantısı mı var? Atiye Hanım gerçekleri biliyor ve saklıyor mu? Merak edilen tüm soruların yanıtı canlı yayında ortaya çıkıyor. İşte2 Kasım Müge Anlı canlı yayında olanlar...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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