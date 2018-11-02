Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya uyguladığı şiddet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tanıklardan birinin erkek arkadaşına attığı mesaj delil olarak savcılığa sunuldu.

"AHMET KURAL EVİNDE BİR KIZI DÖVÜYOR"

Tanığın erkek arkadaşına attığı mesajda, "Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü dövüyor. Sesleri geliyor. Çok yakın" dediği ifade edildi.

İşte o yazışma:









