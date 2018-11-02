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  • 02.11.2018 17:27
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 17:27

O geceye dair yazışmalar ortaya çıktı! " evinde bir kızı dövüyor!"

Oyuncu 'ın şarkıcı sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı öne sürülen geceyle ilgili tanık yazışmaları ortaya çıktı.

Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor!

'ın şarkıcı Sıla'ya uyguladığı şiddet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tanıklardan birinin erkek arkadaşına attığı mesaj delil olarak savcılığa sunuldu.

"AHMET KURAL EVİNDE BİR KIZI DÖVÜYOR"

Tanığın erkek arkadaşına attığı mesajda, "Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü dövüyor. Sesleri geliyor. Çok yakın" dediği ifade edildi.

İşte o yazışma:




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