  • Magazin
  • 02.11.2018 18:45
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 19:19

'da bugün şok gelişme yaşandı! 2 Kasım Müge Anlı'da 'ı kaçıranlar bulundu mu?

canlı yayınında bugün şok gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün canlı yayına bağlanan kişi kişi 'ı kaçıran kişileri gördüğünü söyledi. 2 Kasım Müge Anlı'da yaşanan bu gelişme canlı yayında herkesi şok etti. Canlı yayına bağlanan Mehmet Bey'in, "Gürsel Selam'ı dedesinin öldürdüğü halanın kocasının akrabası kaçırttı" iddiası Gürsel Selam'ın intikam için kaçırıldığına işaret eden nitelikteydi. İşte 2 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün şok gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam'ı kaçıran kişileri bildiğini söyleyen bir görgü tanığı canlı yayına bağlandı. Görgü tanığı Mehmet Bey'in iddiaları stüdyodaki herkesi şaşırttı. Gürsel Selam intikam kurbanı mı oldu? Gürsel Selam'ın dedesinin halasının kocasını öldürmesi bir çocuğun 21 yılına mı mal oldu? Görgü tanıkları Müge Anlı canlı yayında neler anlattı? İşte, 2 Kasım Müge Anlı'da Gürsel Selam'ın kaçırılması ile ilgili yaşanan gelişmeler...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriMüge Anlı'da bugün şok gelişme yaşandı! 2 Kasım Müge Anlı'da Gürsel Selam'ı kaçıranlar bulundu mu?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar