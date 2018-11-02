Müge Anlı'da bugün şok gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam'ı kaçıran kişileri bildiğini söyleyen bir görgü tanığı canlı yayına bağlandı. Görgü tanığı Mehmet Bey'in iddiaları stüdyodaki herkesi şaşırttı. Gürsel Selam intikam kurbanı mı oldu? Gürsel Selam'ın dedesinin halasının kocasını öldürmesi bir çocuğun 21 yılına mı mal oldu? Görgü tanıkları Müge Anlı canlı yayında neler anlattı? İşte, 2 Kasım Müge Anlı'da Gürsel Selam'ın kaçırılması ile ilgili yaşanan gelişmeler...