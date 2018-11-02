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  • 02.11.2018 13:00
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 13:12

Sıla'nın mesajı ve hendek tweet'i yeniden gündeme geldi! daki bu paylaşımlar unutulmadı!

'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Yaşanan bu olay üzerine Sıla'ya destek mesajları gelirken, kullanıcıları ünlü şarkıcının bir zamanlar attığı tweet'leri yeniden gündeme getirdi. Sıla'nın hendekçi 'ya cesaret veren tweet'i ve ınstagram hesabından 2 yıl önce yaşanan darbe girişimini kınamasına rağmen Yenikapı mitingine 'şov' diyerek paylaşımda bulunması unutulmadı.

Sıla'nın hendek operasyonlarının devam ettiği günlerde attığı tweet, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılıyor. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü söylediği Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. Ahmet Kural, hakkındaki iddiaları kabul etmezken, Sıla ile aralarında "itişme" olduğunu söyledi.

İkili arasında yaşananlarla ilgili yasal süreç devam ederken, Twitter'da Sıla'nın eski bir tweet'i gündeme geldi.

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