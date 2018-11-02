Sıla'nın hendek operasyonlarının devam ettiği günlerde attığı tweet, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılıyor. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü söylediği Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. Ahmet Kural, hakkındaki iddiaları kabul etmezken, Sıla ile aralarında "itişme" olduğunu söyledi.

İkili arasında yaşananlarla ilgili yasal süreç devam ederken, Twitter'da Sıla'nın eski bir tweet'i gündeme geldi.