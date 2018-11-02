Ahmet Kuraldan şiddet gördüğünü iddia eden Sılaya ünlülerden destek mesajı yağdı!

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya ünlülerden destek mesajı yağdı!
Sıla Gençoğlu dün Çağlayan Adliyesi'ne giderek birliktelik yaşadığı Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla 3 ay uzaklaştırma kararı çıkan Ahmet Kural'ı ünlüler sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. Emre Altuğ'dan Hazal Kaya'ya, Çağla Şıkel'den Mustafa Sandal'a tüm ünlüler Ahmet Kural'ın Sıla'ya gösterdiği şiddeti kınadı! Emre Altuğ'un haklı isyanı ise tüm vatandaşlar tarafından alkışlandı. İşte Ahmet Kural'dan şiddet gören Sıla'ya ünlülerden destek mesajları...
Sanatçı Sıla, dün Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Sıla, "Korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" dedi. Ahmet Kural ise yaptığı açıklamada "Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından birçok ünlü isimden Sıla'ya destek mesajları paylaşıldı. İşte o mesajlar...
EMRE ALTUĞ
Oğlum sizi kim büyütüyor yetiştiriyor boyle mi öğretiyor??? Farz edelim evde boyle görerek büyüdünüz şiddet görenin mutlu olduğunu da gördünüz mü? Size sevgisini bu şekilde gösteren ve bu şekilde gösterilmesi gerektiğini öğreten mi oldu??? Farz edelim oyle oldu büyüyünce bunun adamlıkla insanlıkla sevgiyle saygıyla ilgisi olmadığını görmediniz mi öğrenmediniz mi??? Eger öyleyse yazık cünku o taktirde var olmuş değil yer kaplamış oluyorsunuz!!! (Ahmet ve digerlerine...)