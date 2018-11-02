Ahmet Kuraldan şiddet gördüğünü iddia eden Sılaya ünlülerden destek mesajı yağdı!

EMRE ALTUĞ



Oğlum sizi kim büyütüyor yetiştiriyor boyle mi öğretiyor??? Farz edelim evde boyle görerek büyüdünüz şiddet görenin mutlu olduğunu da gördünüz mü? Size sevgisini bu şekilde gösteren ve bu şekilde gösterilmesi gerektiğini öğreten mi oldu??? Farz edelim oyle oldu büyüyünce bunun adamlıkla insanlıkla sevgiyle saygıyla ilgisi olmadığını görmediniz mi öğrenmediniz mi??? Eger öyleyse yazık cünku o taktirde var olmuş değil yer kaplamış oluyorsunuz!!! (Ahmet ve digerlerine...)