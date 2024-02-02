Lacivert dergi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen yurt dışı buluşmalarına büyük ilgi

Roma ve Malta'da Ocak ayında iki ayrı günde düzenlenen söyleşiler Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, Akademisyen, Yazar Ekrem Demirli, Yazar Savaş Barkçin, Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Yazar İbrahim Altay Türkler ve Türk kültürüne ilgi duyan vatandaşlarla buluştu.
Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinliklerde konuklar iki farklı ülkede farklı konu başlıklarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.
Roma'daki etkinliğe yoğun ilgi gösterildi
Toplumu ilgilendiren konularında farkındalık oluşturmak için yurt dışındaki vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi hedefleyen Yurt Dışı Buluşmaları'nın birçok önemli ismin de katıldığı Roma'daki ayağı, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.