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Lacivert dergi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen yurt dışı buluşmalarına büyük ilgi

Lacivert dergi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Yurt dışı Buluşmaları devam ediyor. 2023’te Macaristan, Kosova ve Almanya’da gerçekleşen etkinliğin 2024’teki ilk durağı İtalya ve Malta oldu.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 17:24 Güncelleme 02 Şubat 2024, 17:24
Lacivert dergi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen yurt dışı buluşmalarına büyük ilgi

Roma ve Malta'da Ocak ayında iki ayrı günde düzenlenen söyleşiler Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, Akademisyen, Yazar Ekrem Demirli, Yazar Savaş Barkçin, Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Yazar İbrahim Altay Türkler ve Türk kültürüne ilgi duyan vatandaşlarla buluştu.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinliklerde konuklar iki farklı ülkede farklı konu başlıklarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Roma'daki etkinliğe yoğun ilgi gösterildi

Toplumu ilgilendiren konularında farkındalık oluşturmak için yurt dışındaki vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi hedefleyen Yurt Dışı Buluşmaları'nın birçok önemli ismin de katıldığı Roma'daki ayağı, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye'den gelen misafirlerin yanı sıra Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Vatikan Büyükelçiliği'ni temsilen Halil Atik, konsolosluk çalışanları ve Yunus Emre Enstitüsü Roma Koordinatörü Zafer Kıyıcı da etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Turkuvaz Medya Grubu'nun faaliyetlerini anlattı.

Mustafa Akar moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Ekrem Demirli'nin "Dante İbn Arabi Okudu mu?" başlığıyla konuştuğu etkinlikte Kemal Sayar ise "Kendini Mutlu Hissetmenin Yolları"ndan bahsetti.

Savaş Barkçin "Klasik Müziğimiz bize ne anlatır?" isimli bir konuşma yaparken İbrahim Altay Fransiskenlerden bahsetti.

Malta'da Türkler bir araya geldi

Etkinliğin ikinci durağı olan Malta'ya Türkiye'den gelen önemli isimlerin ve bölgedeki vatandaşlarımızın yanı sıra Malta Valetta Büyükelçimiz Erdeniz Şen ve Malta Konsolosluk çalışanları da katılım sağladı.

Mustafa Akar "Yurt Dışı Buluşmaları'nda bu 5. ülkemiz ve 7. şehrimiz. Bugün biz Türkiye'de konuştuğumuz meseleleri ve fikirleri sizlerle paylaşacağız, aynı zamanda sizin görüşlerinizi alacağız." sözleriyle açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte Ekrem Demirli "Dante İbn Arabi Okudu mu?" başlığıyla konuşurken Kemal Sayar "Kendini Mutlu Hissetmenin Yolları"nı anlattı. Savaş Barkçin, "Müziğimizle tanışma hikâyem" başlığıyla Türk müziği hakkında konuşurken İbrahim Altay yapay zekayı anlattı. Etkinliğin ardında Malta'daki Türk Şehitliğini ziyaret edilip dua okundu.

Düzenlendiği her ülkede büyük bir ilgiyle takip edilen "Yurt Dışı Buluşmaları" etkinlik serisinin İtalya ve Malta duraklarına bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız ile resmi konuklar, Türk kültürüne ilgi duyan kişiler ve davetliler iştirak etti. 2023'te 3 ülkede 5 farklı şehirde katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen, 2024'te de birçok ülkede özel konuklar ve ilgi çekici konular ile devam edecek olan "Yurt Dışı Buluşmaları" etkinliğinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında kültürel etkileşime zemin oluşturulması amaçlanıyor.

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