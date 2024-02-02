Lacivert dergi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen yurt dışı buluşmalarına büyük ilgi

Mustafa Akar "Yurt Dışı Buluşmaları'nda bu 5. ülkemiz ve 7. şehrimiz. Bugün biz Türkiye'de konuştuğumuz meseleleri ve fikirleri sizlerle paylaşacağız, aynı zamanda sizin görüşlerinizi alacağız." sözleriyle açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte Ekrem Demirli "Dante İbn Arabi Okudu mu?" başlığıyla konuşurken Kemal Sayar "Kendini Mutlu Hissetmenin Yolları"nı anlattı. Savaş Barkçin, " Müziğimizle tanışma hikâyem" başlığıyla Türk müziği hakkında konuşurken İbrahim Altay yapay zekayı anlattı. Etkinliğin ardında Malta 'daki Türk Şehitliğini ziyaret edilip dua okundu.

Düzenlendiği her ülkede büyük bir ilgiyle takip edilen "Yurt Dışı Buluşmaları" etkinlik serisinin İtalya ve Malta duraklarına bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız ile resmi konuklar, Türk kültürüne ilgi duyan kişiler ve davetliler iştirak etti. 2023'te 3 ülkede 5 farklı şehirde katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen, 2024'te de birçok ülkede özel konuklar ve ilgi çekici konular ile devam edecek olan "Yurt Dışı Buluşmaları" etkinliğinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında kültürel etkileşime zemin oluşturulması amaçlanıyor.