Yılın en korkunç filmi “Haile: Bir Aile Kabusu” sinemaseverlerden büyük ilgi görüyor

Musallat, Siccin, Üç Harfliler ve Mahlukat gibi başarılı işlere imza atmış olan Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği ve "Yılın En Korkunç Filmi" gibi iddialı bir sloganla 23 Haziran'da vizyona giren "Haile: Bir Aile Kabusu" seyircilerden büyük ilgi görerek 2023 yılının en çok izlenen korku filmi olma yolunda ilerliyor.

Yılın en iddialı korku filmi olan "Haile: Bir Aile Kabusu"nun hikâyesi ise şöyle:

"Film, aşık olduğu kadının kendisiyle değil abisiyle evlendirilmesiyle bütün köyün sonunu getirecek olaylar silsilesini anlatıyor.

Kemal, âşık olduğu kadının kendisiyle değil de abisi ile evlendirilmesinden sonra bütün bir köyün sonunu getirecek olaylar silsilesinin başlamasına yol açar. Lanetli bir büyünün 25 yıl sonra tekrar ortaya çıkması ve vaat edilen kefaretini talep etmesiyle kötülük yeniden baş gösterir. Kendisini tüm bu olayların merkezinde bulan Damla, Haile-i Vaka olarak kayıtlara geçecek bu olayların baş gösterdiği Baras köyüne gider ve geçmişiyle yüzleşir."

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