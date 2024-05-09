Liberal Ne Demek? Liberal Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Liberal kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

LİBERAL NE DEMEK?

"Liberal" kelimesi farklı bağlamlarda kullanılabilen bir terimdir. Genellikle siyasette veya ekonomide özgürlükçü ve ilerlemeci görüşleri ifade etmek için kullanılır. Siyasette liberalizm, bireysel özgürlükleri ve sınırlı devlet müdahalesini savunurken, ekonomide serbest piyasa ilkelerini teşvik eder. Ancak, "liberal" kelimesi farklı kültürel ve bölgesel bağlamlarda değişik anlamlar da kazanabilir.

Örneğin, Türkiye'de "liberal" terimi daha çok ekonomik politikaları ifade ederken, ABD'de bu terim, genellikle sosyal konulardaki tutumları belirtmek için kullanılır ve siyasi anlamda "sol" veya "solcu" anlamına gelir. Bu nedenle, terimin anlamı ve kullanımı, konuşulan dil ve bağlamına göre değişiklik gösterebilir.

LİBERAL TDK SÖZLÜK ANLAMI