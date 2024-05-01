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Toksik Ne Demek? Toksik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

"Toksik" kelimesi, zararlı, zarar veren veya sağlığa zararlı anlamına gelir. Hem kimyasal maddelerin zararlı etkilerini ifade etmek için kullanılır, hem de sosyal ilişkilerdeki sağlıksız ve zarar verici dinamikleri tanımlamak için kullanılır. Bu terim, son zamanlarda özellikle sosyal medyada ve popüler kültürde sıkça kullanılmaktadır.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 14:21 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 14:21
Toksik Ne Demek? Toksik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Toksik Nedir?

"Toksik" terimi, genellikle zararlı, zarar veren veya sağlığa zararlı anlamlarında kullanılır. Günlük dilde yaygın olarak kullanılan bu terim, çeşitli bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir. Ancak genel olarak, toksik kelimesi, bir kimyasal maddenin veya bir ilişkinin zararlı etkilerini ifade etmek için kullanılır.

Bilim ve sağlık alanlarında, toksik terimi genellikle zehirli maddeleri veya maddelerin sağlığa zararlı etkilerini tanımlamak için kullanılır. Bir madde veya kimyasalın toksik olması, vücuda temas ettiğinde veya solunduğunda sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği anlamına gelir. Bu tür maddelerin maruz kalınması, ciddi zehirlenmelere veya sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sosyal ilişkiler bağlamında ise, "toksik ilişki" terimi, bir ilişkinin taraflarına zarar veren, sağlıksız ve olumsuz bir ilişkiyi tanımlar. Toksik ilişkiler genellikle kontrolcü, manipülatif, duygusal olarak zarar verici veya bağımlılık yaratan dinamiklere sahiptir. Bu tür ilişkiler genellikle bir veya her iki taraf için mutsuzluk, stres ve endişeye yol açar.

Günümüzde, toksik ilişkilerin insanların yaşamlarında önemli bir engel olduğu sıkça görülmektedir. "Toksik" terimi, zehirli maddelerden veya sağlık üzerinde zararlı etkilere neden olan kimyasallardan ziyade, sosyal ilişkilerdeki olumsuz etkileri ifade etmek için de kullanılır.

Toksik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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