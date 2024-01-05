Kimse yapamadı: 4 saniyede M’ler arasında W’yi bulun! Zekanızı hemen test edin

Optik illüzyon, gözlerimizin bizi yanıltabileceği ve gerçekte olmayan şeyleri görmemize neden olabilecek bir görsel algı oyunudur. Bu kavram aldatma ve yanıltma anlamlarına gelir. Optik illüzyonlar, bireyin zeka ve dikkat seviyesini ölçen basit ancak etkili araçlardır.

Sinirbilim ve Optik İllüzyonlar Sinirbilimciler, insan beyninin gerçeklik algısını nasıl yarattığını anlamak için optik illüzyonları kullanırlar. Beyin, gördüğümüz her şeyi yorumlar ve bazen bu yorumlar, gerçek dışı algılamalara yol açabilir. Optik illüzyonlar, bu süreci daha iyi anlamamıza yardımcı olur.