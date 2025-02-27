Yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Seferi oruç nedir, kaç kilometre seferi sayılır?
Ramazan ayında yolculuğa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar "Seferi iken oruç tutulur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Dini hükümlere göre seferilik, belirli bir mesafe kat eden kişiye bazı ibadetlerde kolaylık sağlayan bir durumdur. Peki yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair açıklamaları ve fıkhi görüşler haberimizde.
Giriş Tarihi: 27.02.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 08:01