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Yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Seferi oruç nedir, kaç kilometre seferi sayılır?

Ramazan ayında yolculuğa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar "Seferi iken oruç tutulur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Dini hükümlere göre seferilik, belirli bir mesafe kat eden kişiye bazı ibadetlerde kolaylık sağlayan bir durumdur. Peki yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair açıklamaları ve fıkhi görüşler haberimizde.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 08:01
Yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Seferi oruç nedir, kaç kilometre seferi sayılır?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen ancak yolculuk durumunda olan vatandaşlar, "Seferi iken oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İslam dini seferilik halinde oruç tutma konusunda kolaylık tanımış olsa da bu konuda bazı önemli detaylar bulunuyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları ve seferilik hükmüne dair bilinmesi gerekenler.

Yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Seferi oruç nedir, kaç kilometre seferi sayılır?

Seferilik Nedir? Kaç Kilometre ile Seferi Olunur?

Dini hükümlere göre seferilik, bulunduğu yerden en az 90 kilometre uzağa gitmek amacıyla yola çıkan kişinin yolculuk süresince belirli ibadetlerde ruhsat sahibi olmasıdır. Bu kapsamda, orucun tutulması ya da ertelenmesi hususu da seferi olan kişinin inisiyatifine bırakılmıştır.

Yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Seferi oruç nedir, kaç kilometre seferi sayılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, bir kişi yolculuğa çıkmadan önce oruca niyet etmişse, bu niyetini sürdürerek orucunu tamamlamalıdır. Ancak geceden oruca niyet etmeden yolculuğa çıkan bir kişi, orucunu tutmayabilir ve sonrasında kazasını gerçekleştirebilir.

Yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Seferi oruç nedir, kaç kilometre seferi sayılır?

Yolculukta Oruç Tutulabilir mi?

Sefer mesafesine çıkan bir kişinin oruç tutup tutmama konusunda serbest bırakılması, İslam dininin kolaylaştırıcı yapısının bir parçasıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de Mekke'nin fethi için sefere çıktığında, oruçlu iken Kadîd mevkiine vardığında orucunu bozmuştur. (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88). Bu olay, seferilik halinde orucun ertelenebileceğini gösteren en önemli delillerden biridir.

Yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Seferi oruç nedir, kaç kilometre seferi sayılır?

Ancak oruca niyet ettikten sonra gündüz vakti yola çıkan bir kimsenin, özel bir mazereti olmadan orucunu bozmaması gerektiği de belirtilmektedir. Çünkü başlanmış bir ibadetin mazeret olmaksızın tamamlanması esastır. Seferilik mazeret kabul edildiği için, eğer kişi yolculuğa çıktıktan sonra orucunu bozarsa, sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 402-405).