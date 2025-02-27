Yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi? Seferi oruç nedir, kaç kilometre seferi sayılır?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen ancak yolculuk durumunda olan vatandaşlar, "Seferi iken oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İslam dini seferilik halinde oruç tutma konusunda kolaylık tanımış olsa da bu konuda bazı önemli detaylar bulunuyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları ve seferilik hükmüne dair bilinmesi gerekenler.