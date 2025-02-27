Oruç tutan Müslümanlar, orucu bozan durumları ve kusmanın orucu etkileyip etkilemediğini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç konusunda en çok sorulan soruları yanıtladı. Peki kusmak orucu bozar mı? Ağız dolusu kusunca oruç geçersiz olur mu? İşte merak edilenler…
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
↪ Kusmanın oruca etkisi, istem dışı olup olmamasına göre değişir. Miktarı ne olursa olsun, kendiliğinden gerçekleşen kusma orucu bozmaz. Aynı şekilde, mideden ansızın ağza gelen ve tekrar mideye dönen şeyler de orucu etkilemez. Kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması durumunda oruç bozulur.
↪ Hz. Peygamber (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Oruçlu kimse kendiliğinden kusarsa, ona kaza gerekmez. Fakat kim kendi isteğiyle kusarsa, orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25 [720]).
↪ Öte yandan, kustuğu için orucunun bozulduğunu düşünerek yemeye ve içmeye devam eden kişinin orucu geçersiz olur. Bu durumda keffâret değil, sadece kaza orucu tutulması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-Kadîr, 2/334-335; el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/205).
HANGİ DURUMLAR ORUCU BOZAR?
↪ Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durarak nefsi terbiye etmeyi amaçlayan bir ibadettir. Bu nedenle, oruçlu iken bunlar ve benzer anlam taşıyan eylemler orucu bozar. Yeme ve içme kavramı, tüketilmesi alışılmış olan her türlü gıdayı kapsar.
↪ Bununla birlikte, sigara, nargile gibi tütün ürünleri, dumanlı maddeler, uyuşturucular ve bağımlılık yapıcı tüm maddeler oruç yasakları arasında yer alır (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, III, 386-387). Aynı şekilde, hangi amaçla olursa olsun ağız yoluyla alınan ilaçlar da orucu bozan unsurlar arasında kabul edilir.
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en çok merak edilen konularından biri sahur ve iftar vakitleri. Hangi ilde sahur ve iftar saat kaçta? Güncel imsakiye bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.
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(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)