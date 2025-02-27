Ramazan ayında günlük oruç tutmama parası kaç TL? Oruç tutamayanlar için fidye miktarı ne kadar?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart'ta başladı. Oruç tutamayanlar için dinen geçerli olan fidye miktarı ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Sağlık sorunları veya sürekli bir engeli nedeniyle oruç tutamayanlar bu sorumluluklarını fidye vererek yerine getirebiliyor.
2025 Yılı Oruç Fidyesi Kaç TL?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 2025 yılında bir günlük oruç fidyesi 180 TL olarak belirlendi. Bu miktar, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplanıyor. Fidye, Ramazan ayı boyunca günlük olarak verilebileceği gibi, toplu olarak da ödenebilir.
Oruç Fidyesi Kimler İçin Geçerlidir?
İslam dininde, sağlık durumu elverişli olmayan ve ilerleyen zamanlarda da oruçlarını kaza etme ihtimali bulunmayan kişiler için oruç fidyesi verilmesi emredilmiştir. Fidye vermesi gereken kişiler şunlardır:
İleri yaşlılar: Oruç tutmaya fiziksel olarak güç yetiremeyen yaşlılar fidye ödeyerek bu sorumluluğu yerine getirebilir.
Kronik hastalar: Tedavisi mümkün olmayan, sürekli ilaç kullanması gereken hastalar oruç yerine fidye verebilir.
Gebe ve emziren anneler: Kendi sağlıkları ya da bebeklerinin sağlığı açısından oruç tutmaları sakıncalı olanlar fidye verebilir.
Zor ve ağır işlerde çalışanlar: Eğer oruç tutmak, sağlık açısından ciddi bir risk oluşturuyorsa, bu kişiler fidye ödeyebilir.
Aşırı açlık ve susuzluk çekenler: Oruç tuttuğunda hayatını tehlikeye atacak derecede susuzluk veya açlık çeken bireyler fidye verebilir.
Fidye Nasıl Ödenmelidir?
Fidye, doğrudan bir fakirin doyurulması şeklinde verilebileceği gibi, nakit olarak da ödenebilir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 184. ayetinde bu konuda şöyle buyrulmaktadır:
"Oruca gücü yetmeyenler, bir fakiri doyuracak kadar fidye vermelidir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa, bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır."
Fidye miktarı, ihtiyaç sahiplerine günlük olarak ya da Ramazan ayı sonunda toplu şekilde verilebilir. Ancak imkanı olmayan kişiler, fidye yükümlülüğünden muaf tutulur.
Hastalığı Sebebiyle Oruç Tutamayanlar Ne Yapmalı?
İslam dini, bireylerin sağlıklarını riske atmalarını istemez. Bu nedenle, bir kişinin oruç tutmasının sağlığına zarar vereceği doktor tarafından belirlenmişse, oruç tutmaması ve iyileştikten sonra kaza etmesi önerilir. Ancak hastalığı kalıcı ise ve iyileşme umudu bulunmuyorsa, fidye ödeyerek bu ibadeti yerine getirebilir.
İbn Âbidîn'in Reddü'l-muhtâr adlı eserinde de bu konuya şöyle değinilir:
"Hastalık sebebiyle oruç tutamayan kişi, iyileşirse kaza etmelidir. Eğer hastalık kalıcı ise her gün için bir fidye vermesi gerekir."
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)
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