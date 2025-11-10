Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek ana sınavların tarihleri şu şekilde belirlendi:
|Sınavın Adı
|2026 Sınav Tarihi
|2026 Başvuru Tarihleri
|2026 Sonuç Açıklama Tarihi
|Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) - TYT/AYT/YDT
|20-21.06.2026
|06.02.2026 - 02.03.2026
|22.07.2026
|KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)
|13.07.2026
|01.07.2026 - 22.07.2026
|23.07.2026
|KPSS Ön Lisans
|12.09.2026
|29.07.2026 - 10.08.2026
|07.10.2026
|KPSS Ortaöğretim
|18.10.2026
|27.08.2026 - 08.09.2026
|11.11.2026
|Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1)
|19.04.2026
|25.03.2026 - 02.04.2026
|07.05.2026
|Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem
|15.03.2026
|12.02.2026 - 25.02.2026
|15.04.2026
|Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
|12.07.2026
|15.05.2026 - 02.06.2026
|14.08.2026