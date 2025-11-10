Kadraj Galeri Kadraj İkon MİLYONLARIN TAKVİMİ BELLİ OLDU! ÖSYM 2026 yılı sınav takvimini açıkladı: MSÜ, EKPSS, YKS, KPSS, ALES ve TUS sınav tarihleri netleşti!

ÖSYM 2026 yılı için beklenen sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 08:43 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:44
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. 2026 yılı takviminde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) gibi merkezi sınavların yanında, elektronik sınavların (e-Sınav) sayısının ve çeşitliliğinin artırılması dikkat çekiyor.

2026'nın En Kritik ve Büyük Sınav Tarihleri

Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek ana sınavların tarihleri şu şekilde belirlendi:

Sınavın Adı 2026 Sınav Tarihi 2026 Başvuru Tarihleri 2026 Sonuç Açıklama Tarihi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) - TYT/AYT/YDT 20-21.06.2026 06.02.2026 - 02.03.2026 22.07.2026
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) 13.07.2026 01.07.2026 - 22.07.2026 23.07.2026
KPSS Ön Lisans 12.09.2026 29.07.2026 - 10.08.2026 07.10.2026

KPSS Ortaöğretim 18.10.2026 27.08.2026 - 08.09.2026 11.11.2026
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 19.04.2026 25.03.2026 - 02.04.2026 07.05.2026
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem 15.03.2026 12.02.2026 - 25.02.2026 15.04.2026
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 12.07.2026 15.05.2026 - 02.06.2026 14.08.2026
Yabancı Dil ve Özel Alan Sınavlarında Dikkat Çekenler

YDS/1 ve YDS/2: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ilk dönemi 19 Nisan 2026, ikinci dönemi ise 22 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

Özel Alan Sınavları:

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı): Sınav tarihi 24.04.2026.

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi): Sınav tarihi 05.01.2026.