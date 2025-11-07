MİLYONLARIN TAKVİMİ BELLİ OLDU! ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi: MSÜ, EKPSS, YKS, KPSS, ALES ve TUS sınav tarihleri netleşti!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. 2026 yılı takviminde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) gibi merkezi sınavların yanında, elektronik sınavların (e-Sınav) sayısının ve çeşitliliğinin artırılması dikkat çekiyor.