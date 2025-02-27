Makyaj yapmak orucu etkiler mi? Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı?
On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya devam ediyor. Özellikle kadınlar, günlük hayatta sıkça kullandıkları makyaj malzemelerinin oruca etkisini merak ediyor. Peki oruçluyken oje, ruj ve rimel sürmek orucu bozar mı? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:19