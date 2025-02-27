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Makyaj yapmak orucu etkiler mi? Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya devam ediyor. Özellikle kadınlar, günlük hayatta sıkça kullandıkları makyaj malzemelerinin oruca etkisini merak ediyor. Peki oruçluyken oje, ruj ve rimel sürmek orucu bozar mı? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:19
Makyaj yapmak orucu etkiler mi? Oje, rimel, allık, fondöten sürmek orucu bozar mı?

Ramazan ayı yaklaşırken, oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya devam ediyor. Kadınların günlük hayatta sıkça kullandığı makyaj malzemelerinin oruca etkisi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ruj, oje, parlatıcı ve rimel gibi ürünler orucu bozar mı? İşte detaylı yanıtlar.

Makyaj yapmak orucu etkiler mi? Oje, rimel, allık, fondöten sürmek orucu bozar mı?

Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?

Diyanet'in konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur.

Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Makyaj yapmak orucu etkiler mi? Oje, rimel, allık, fondöten sürmek orucu bozar mı?

Oje Orucu Bozar mı?

Oje ise tırnak üzerine sürülen bir kozmetik ürünü olduğu için oruca zarar vermez.

Makyaj yapmak orucu etkiler mi? Oje, rimel, allık, fondöten sürmek orucu bozar mı?

Ancak dini açıdan dikkat edilmesi gereken bir konu vardır: Oje, tırnak üzerinde tabaka oluşturduğu için suyun geçişini engeller ve bu durum abdeste ve gusle mani olabilir. Dolayısıyla, namaz kılacak kişilerin abdest öncesinde ojelerini temizlemeleri gerekir.

Makyaj yapmak orucu etkiler mi? Oje, rimel, allık, fondöten sürmek orucu bozar mı?

Ruj Parlatıcı Orucu Bozar mı?

Ruj, dudaklara sürülen ve zaman zaman farkında olmadan ağız içine girebilen bir makyaj malzemesidir.