Makyaj yapmak orucu etkiler mi? Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı?

Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?



Diyanet'in konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur.

Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

