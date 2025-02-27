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Parfüm sıkmak ve kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm orucu bozar mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, orucu bozan durumlara karşı hassasiyet gösteriyor. Gün boyu yeme, içme ve diğer orucu bozan fiillerden uzak durulurken, bazı günlük alışkanlıkların oruca etkisi merak ediliyor. Özellikle parfüm sıkmak ve kolonya kullanmak konusunda tereddüt yaşayan vatandaşlar, "Parfüm sıkmak orucu bozar mı?", "Kolonya sürmek orucu bozar mı?" sorularına yanıt arıyor.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:16
Parfüm sıkmak ve kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan ayı boyunca milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirirken, hangi durumların orucu bozup bozmayacağı da merak konusu oluyor. Özellikle parfüm ve kolonya gibi güzel kokuların oruca etkisi sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, parfüm sıkmak veya kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda net bir açıklama yaptı.

Parfüm sıkmak ve kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm orucu bozar mı?

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?
Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgâr yolu ile ağıza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağıza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

Parfüm sıkmak ve kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm orucu bozar mı?

KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?
Parfümdekine benzer bir durum ile, koklanabilen şeylerin orucu bozmaması kaidesi ile kolonya da orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, özellikle yüze sürülen kolonyada dikkatli olup, ağıza kaçmasını önlemek.

Parfüm sıkmak ve kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm orucu bozar mı?

Eğer ki kolonya tadı ağızda hissedilir ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

Parfüm sıkmak ve kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm orucu bozar mı?

KOLONYA KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre parfüm veya kolonya kullanmak ya da koklamak orucu bozmaz.

Parfüm sıkmak ve kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm orucu bozar mı?

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