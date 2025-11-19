KPSS’li KPSS şartsız: 40 kurum 1.915 personel, memur alıyor!

KURUMLARA GÖRE BÜYÜK ALIMLAR VE ÖNE ÇIKAN POZİSYONLAR

1.915 kişilik bu dev kadronun büyük çoğunluğu, üç ana alanda yoğunlaşıyor: Ulaştırma, Yerel Yönetimler ve Yükseköğretim.

Ulaştırma ve Büyük Kurumların Liderliği (İşçi ve Teknik Personel)

Bu alanda, hem sayısal olarak en büyük alım hem de KPSS şartsız pozisyonlar öne çıkıyor:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD): Tam 780 Sürekli İşçi alımı yapılıyor. Bu alım, kamu sektörünün işçi kadrosunda tek kalemde yaptığı en büyük alımlardan biri olarak dikkat çekiyor. (Başvuru: 17 Kasım - 21 Kasım)