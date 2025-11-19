KPSS'li KPSS şartsız: 40 kurum 1.915 personel, memur alıyor!
Türkiye'de kamu sektöründe iş arayan milyonlarca vatandaş için kritik bir dönem başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Kamuilan.sbb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan güncel ilanlar Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek büyük bir istihdam dalgasını işaret ediyor. Yapılan son hesaplamalara göre, 40'ı aşkın kurum ve kuruluş, toplamda en az 1.915 personel, memur, işçi ve akademik personel alımı gerçekleştirecek.
Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 15:10