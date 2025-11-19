Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS'li KPSS şartsız: 40 kurum 1.915 personel, memur alıyor!

Türkiye'de kamu sektöründe iş arayan milyonlarca vatandaş için kritik bir dönem başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Kamuilan.sbb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan güncel ilanlar Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek büyük bir istihdam dalgasını işaret ediyor. Yapılan son hesaplamalara göre, 40'ı aşkın kurum ve kuruluş, toplamda en az 1.915 personel, memur, işçi ve akademik personel alımı gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 15:10
Bu dev alımların en dikkat çekici yanı ise, adaylara hem KPSS puanıyla atama fırsatı sunulması hem de KPSS şartı aranmaksızın sözleşmeli personel, sürekli işçi ve Bilişim Personeli gibi kritik kadroların açılması oldu. Başvuru takvimlerinin çoğu Kasım ayının sonuna kadar devam ederken bazı alımlarda son tarih Aralık ayına kadar uzanıyor.

Kimler Başvurabilir? İlanlarda KPSS ve Şartlar Çeşitliliği

Kamu kurumları, personel ihtiyacını karşılamak için farklı yöntemler izliyor. Bu alım dalgası, geniş bir aday yelpazesine hitap ediyor:

KPSS Puanıyla Alımlar: Ticaret Uzman Yardımcılığı, Denetçi Yardımcılığı ve çoğu Memur (Zabıta Memuru, İtfaiye Eri gibi) alımlarında KPSS puanının belirli bir taban puanın üzerinde olması veya ilan edilen puan türünden sıralamaya girmek şart koşuluyor.

KPSS Şartsız Alımlar: Özellikle Sözleşmeli Bilişim Personeli, Sürekli İşçi, Öğretim Üyesi ve bazı Sözleşmeli Personel kadrolarında KPSS şartı aranmayabiliyor. Bu pozisyonlarda genellikle mülakat başarısı, tecrübe ve alan yeterliliği ön plana çıkıyor.

KURUMLARA GÖRE BÜYÜK ALIMLAR VE ÖNE ÇIKAN POZİSYONLAR

1.915 kişilik bu dev kadronun büyük çoğunluğu, üç ana alanda yoğunlaşıyor: Ulaştırma, Yerel Yönetimler ve Yükseköğretim.

Ulaştırma ve Büyük Kurumların Liderliği (İşçi ve Teknik Personel)

Bu alanda, hem sayısal olarak en büyük alım hem de KPSS şartsız pozisyonlar öne çıkıyor:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD): Tam 780 Sürekli İşçi alımı yapılıyor. Bu alım, kamu sektörünün işçi kadrosunda tek kalemde yaptığı en büyük alımlardan biri olarak dikkat çekiyor. (Başvuru: 17 Kasım - 21 Kasım)