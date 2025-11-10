PA 33. dönem POMEM başvurusu 2025: Polis alımı başvuru tarihi geldi mi? (şartlar neler, KPSS puanı kaç)

33. Dönem POMEM Başvurusu Ne Zaman (2025 Beklentisi)

2025 yılı 33. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihleri için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan (PA) henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, PA'nın önceki alım takvimleri bu yılki sürece dair önemli ipuçları veriyor.

Geçtiğimiz yıl, 32. Dönem POMEM alımı duyurusu Kasım ayının başlarında yapılmış ve ön başvurular 21 Kasım – 09 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu takvim referans alındığında, 33. Dönem POMEM başvurularının da 2025 yılı Kasım ayının son haftasında veya Aralık ayının ilk haftasında başlaması kuvvetle muhtemel görünmektedir.