PA 33. dönem POMEM başvurusu 2025: Polis alımı başvuru tarihi geldi mi? (şartlar neler, KPSS puanı kaç)
10 Kasım 2025 itibarıyla, polislik hayali kuran binlerce lisans ve ön lisans mezunu aday için yılın en kritik dönemi yaklaşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis memuru olarak görev almak isteyen adaylar, '33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Gözler, Polis Akademisi Başkanlığı'dan (PA) gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl 32. Dönem alımlarının Kasım ayında başlaması 2025 yılı için de beklentileri bu aya yoğunlaştırdı.
Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:18