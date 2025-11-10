Kadraj Galeri Kadraj İkon PA 33. dönem POMEM başvurusu 2025: Polis alımı başvuru tarihi geldi mi? (şartlar neler, KPSS puanı kaç)

10 Kasım 2025 itibarıyla, polislik hayali kuran binlerce lisans ve ön lisans mezunu aday için yılın en kritik dönemi yaklaşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis memuru olarak görev almak isteyen adaylar, '33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Gözler, Polis Akademisi Başkanlığı'dan (PA) gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl 32. Dönem alımlarının Kasım ayında başlaması 2025 yılı için de beklentileri bu aya yoğunlaştırdı.

Başvuru işlemleri resmi kılavuzun yayınlanmasının ardından Polis Akademisi'nin resmi sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek. Adayların en çok merak ettiği KPSS taban puanları, yaş, boy ve sağlık şartları gibi tüm kritik detaylar da bu kılavuzda yer alacak. Peki, 33. Dönem POMEM polis alımı başvuruları için beklentiler neler, adaylarda hangi şartlar aranacak?

33. Dönem POMEM Başvurusu Ne Zaman (2025 Beklentisi)

2025 yılı 33. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihleri için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan (PA) henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, PA'nın önceki alım takvimleri bu yılki sürece dair önemli ipuçları veriyor.

Geçtiğimiz yıl, 32. Dönem POMEM alımı duyurusu Kasım ayının başlarında yapılmış ve ön başvurular 21 Kasım – 09 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu takvim referans alındığında, 33. Dönem POMEM başvurularının da 2025 yılı Kasım ayının son haftasında veya Aralık ayının ilk haftasında başlaması kuvvetle muhtemel görünmektedir.

Başvuru süreci, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde "33. Dönem POMEM Alımı Başvuru Kılavuzu"nun yayınlanmasıyla resmen başlayacaktır. Bu kılavuz, kontenjan (kadın/erkek sayısı), başvuru tarihleri, sınav ücreti ve kesinleşmiş başvuru şartları gibi tüm kritik detayları içerecektir. Bu nedenle adayların bu süreçte www.pa.edu.tr adresini sık sık kontrol etmesi büyük önem taşımaktadır.

POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır? (e-Devlet Ekranı)

POMEM başvuruları, kılavuz yayınlandıktan sonra belirlenen tarihler arasında sadece online olarak yapılmaktadır. Adayların şahsen veya posta yoluyla bir belge göndermesine gerek yoktur. Başvuru süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

Resmi Siteye Giriş: Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi olan www.pa.edu.tr adresine gidin.

e-Devlet Yönlendirmesi: "Aday İşlemleri" veya "POMEM Başvuru" linkine tıklayın. Sistem sizi e-Devlet kapısına yönlendirecektir.

Giriş Yapma: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Form Doldurma: Karşınıza çıkan başvuru formunu eksiksiz, doğru ve güncel bilgilerle doldurun.

Onaylama: Başvuru formunu onaylayıp "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna basarak işlemi tamamlayın. Başvuru ücretinin nereye ve nasıl yatırılacağı bilgisi de yine başvuru kılavuzunda belirtilecektir.