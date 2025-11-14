Kadraj Galeri Kadraj İkon O tarihte başlıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman, öğretmen ve memur alıyor! İşte KPSS şartları

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı bütçesi kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere merakla beklenen devlet memuru alımı ilanını 14 Kasım 2025 itibarıyla resmen yayımladı. Kamu personeli adaylarının gündemine ilk sıradan giren ilana göre başvurular 17 Kasım 2025 tarihinde başlayıp 26 Kasım 2025'te sona erecek. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman, öğretmen ve memur alımı başvuru şartları.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:43
14 Kasım 2025 Cuma günü yayımlanan duyuru,2024 KPSS puanıyla kamuya atanmayı bekleyen on binlerce adayı heyecanlandırdı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı kadroları için merkez (Ankara) ve taşra teşkilatlarındaki (belirlenecek iller) boşlukları doldurmak üzere sivil memur alımı yapacağını açıkladı. Yılın son dönemindeki en kapsamlı alımlardan biri olan bu ilan adaylara 9 günlük kritik bir başvuru süresi tanıyor. Başvuruların tamamı 17 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 14:00'te açılacak ve 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14:00'te kapanacak şekilde yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK? (UNVAN LİSTESİ)

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yayımladığı ilanda, hem teknik hem de idari kadrolar için çeşitli unvanlar yer alıyor. Alım yapılacak unvanlar ve bu unvanların gerektirdiği KPSS puan türleri netlik kazandı.

Lisans Mezunları İçin (KPSSP3 Puanıyla):

İhale / Kontrat Uzmanı alınıyor

Beden Eğitimi Öğretmeni alınıyor

Su Ürünleri Öğretmeni alınıyor

Arama Kurtarma Uzmanı alınıyor

Ön Mali Kontrol Uzmanı alınıyor

Grafiker alınıyor

Ön Lisans Mezunları İçin (KPSSP93 Puanıyla):

Memur (Mal Sorumlusu – Merkez)

Memur (Taşra)

KİMLER BAŞVURABİLİR? ADIM ADIM KRİTİK ŞARTLAR

Başvuru yapmayı düşünen adayların, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen genel ve özel şartları eksiksiz taşıması gerekiyor. İşte başvuru için "olmazsa olmaz" kriterler:

Genel Kanuni Şartlar

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşıması zorunludur. (T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak vb.)

KPSS Puan Şartı (En Kritik Filtre)

Bu alım için adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş olmaları ve geçerli bir puan almaları gerekiyor.

Lisans Mezunları: KPSSP3 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.

Ön Lisans Mezunları: KPSSP93 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.