O tarihte başlıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman, öğretmen ve memur alıyor! İşte KPSS şartları

KİMLER BAŞVURABİLİR? ADIM ADIM KRİTİK ŞARTLAR

Başvuru yapmayı düşünen adayların, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen genel ve özel şartları eksiksiz taşıması gerekiyor. İşte başvuru için "olmazsa olmaz" kriterler:

Genel Kanuni Şartlar

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşıması zorunludur. (T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak vb.)

KPSS Puan Şartı (En Kritik Filtre)

Bu alım için adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş olmaları ve geçerli bir puan almaları gerekiyor.

Lisans Mezunları: KPSSP3 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.

Ön Lisans Mezunları: KPSSP93 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.