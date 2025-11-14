O tarihte başlıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman, öğretmen ve memur alıyor! İşte KPSS şartları
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı bütçesi kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere merakla beklenen devlet memuru alımı ilanını 14 Kasım 2025 itibarıyla resmen yayımladı. Kamu personeli adaylarının gündemine ilk sıradan giren ilana göre başvurular 17 Kasım 2025 tarihinde başlayıp 26 Kasım 2025'te sona erecek. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman, öğretmen ve memur alımı başvuru şartları.
Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:43