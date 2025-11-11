Kadraj Galeri Kadraj İkon 18 BİN 5 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 20 kurum KPSS'li KPSS'siz ilanları sıraladı: JANDARMA, KOSGEB, ADALET VE SAĞLIK BAKANLIĞI...

Türkiye'de kamu kariyerine adım atmak isteyen milyonlarca aday için Kasım 2025, 'altın ay' ilan edildi. 11 Kasım Salı günü itibarıyla, Cumhurbaşkanlığı'ndan kalkınma ajanslarına, üniversitelerden kritik bakanlıklara kadar tam 30'a yakın farklı kamu kurumu peş peşe personel alım ilanlarını yayımladı. Listede Adalet Bakanlığı'nın 1000 kişilik Hâkim/Savcı Yardımcılığı sınavı, AFAD'ın 1250 kişilik Arama Kurtarma personeli ve Sağlık Bakanlığı'nın rekor alımları öne çıkıyor. Peki hangi kurumlara memur ve personel alımı yapılacak? Alımlar hangi illerde yapılacak? İşte tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:02
Kamu kurumları, yılsonu bütçelerini verimli kullanmak ve kadro eksiklerini gidermek amacıyla Kasım ve Aralık aylarını yoğun bir personel alım dönemine çevirdi. Yayınlanan ilanlar, KPSS puanıyla alımdan kurum içi sınavlara, daimi işçi kadrolarından uzman yardımcılığı pozisyonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Yayınlanan ilanlar arasında, sadece sayısal büyüklükleriyle değil, aynı zamanda ülkenin kritik sektörlerine sağlayacakları katkı ile de öne çıkan üç ana kurum bulunmaktadır.

AFAD: Afetlere Hazırlık İçin Dev Kadro (1.250 Personel)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin artan afet riskine karşı personel gücünü ciddi oranda artırıyor.

Alınacak Kadro: Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri ile Teknisyeni.

Deprem ve sel gibi afetlere müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen bu alım, sahada görev yapacak teknik ve fiziki yeterliliğe sahip adaylar için büyük bir istihdam kapısıdır.

Son Başvuru: 11 Kasım 2025.

ADALET BAKANLIĞI: Hukuk Kariyerinde Büyük Fırsat (Yaklaşık 1.000 Kişi)

Hukuk fakültesi mezunlarının en çok beklediği sınav olan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı yayımlandı.

Alınacak Kadro: Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı, İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı.

Sınav Tarihi: 20 - 21 Aralık 2025.

Bu sınav, sadece hukuk kariyerinin zirvesine değil, aynı zamanda Avukatlık Mesleği'nden geçiş yapmak isteyenler için de kariyer değiştirme fırsatı sunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI: Bilişim ve Uzmanlık Alımları

Sağlık Bakanlığı, hem Sağlık Uzman Yardımcılığı hem de kritik Bilişim Personeli alımlarıyla listede yer alıyor.

Bilişim Personeli: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı (2025/02). Bu kadrolar, e-Sağlık ve dijital dönüşüm süreçlerinde görev alacak yüksek nitelikli yazılımcı ve sistem uzmanlarını hedefliyor.

Uzman Yardımcılığı: Sağlık Uzman Yardımcılığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Denetmen Yardımcısı sınavları da kamu kariyerine başlangıç yapmak isteyen lisans mezunları için önemli seçeneklerdir.

UZMAN YARDIMCILIĞI VE MÜFETTİŞLİK SINAVLARI (Üst Düzey Başlangıç)

Kamu kariyerinde uzmanlık hedefleyen lisans mezunları için birçok bakanlık ve düzenleyici kurum sınav ilanı yayımladı:

TİCARET ve TARIM-ORMAN BAKANLIKLARI: Ticaret Müfettiş Yardımcılığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavları.

ÖSYM ve EPDK: ÖSYM Uzman Yardımcılığı ve Enerji Uzman Yardımcılığı (EPDK) giriş sınavları, kurumların kendi alanlarında yetkin personel ihtiyacını gösteriyor.

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı, uluslararası kariyer hedefleyen adaylar için prestijli bir kapı açıyor.