CTE 2026 İKM (Gardiyan) alım detayları: Gardiyan alımı şartları ve taban KPSS puanları

CTE 2025 yılında sadece 403 İKM alımı yaparak ihtiyacının çok altında kalmıştı. Bu nedenle 2026 alımının, Hemşire, Tıbbi Sekreter, Zabıt Katibi ve İKM kadrolarını kapsayan geniş bir alım yelpazesiyle gelmesi ve İKM kontenjanının binlerce kişiyi bulması öngörülüyor. Kadın ve erkek adayların başvurabileceği bu ilan Adalet Bakanlığı'nın en büyük memur alım kalemlerinden biri olacaktır.