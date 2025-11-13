CTE 2026 İKM (Gardiyan) alım detayları: Gardiyan alımı şartları ve taban KPSS puanları
Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 2026 yılı için personel alım süreçlerini hızlandırdı. Bakanlık, 2025 yılında tamamlayamadığı büyük personel alımı hedefinin önemli bir kısmını, cezaevlerinin güvenliğini sağlayan İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) pozisyonları üzerinden gerçekleştirecek. Türkiye genelindeki yüz binlerce adayın merakla beklediği İKM alım şartları KPSS puan barajı ve mülakat detayları sayfamızda yer alıyor.
13.11.2025 11:26
13.11.2025 11:28