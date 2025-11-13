Kadraj Galeri Kadraj İkon CTE 2026 İKM (Gardiyan) alım detayları: Gardiyan alımı şartları ve taban KPSS puanları

CTE 2026 İKM (Gardiyan) alım detayları: Gardiyan alımı şartları ve taban KPSS puanları

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 2026 yılı için personel alım süreçlerini hızlandırdı. Bakanlık, 2025 yılında tamamlayamadığı büyük personel alımı hedefinin önemli bir kısmını, cezaevlerinin güvenliğini sağlayan İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) pozisyonları üzerinden gerçekleştirecek. Türkiye genelindeki yüz binlerce adayın merakla beklediği İKM alım şartları KPSS puan barajı ve mülakat detayları sayfamızda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 11:28
CTE 2026 İKM Gardiyan alım detayları: Gardiyan alımı şartları ve taban KPSS puanları

Adalet Bakanlığı 2025 yılı için toplamda 20 bin personel alımı yapacağını duyurmuş yıl içinde sadece 5 bin kişilik alım ilanı yayımlayabilmişti. Geriye kalan 15 bin kişilik kontenjanın büyük bir bölümünün 2026 yılının ilk yarısında, özellikle de İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan) kadrolarına ayrılması bekleniyor.

CTE 2026 İKM Gardiyan alım detayları: Gardiyan alımı şartları ve taban KPSS puanları

CTE 2025 yılında sadece 403 İKM alımı yaparak ihtiyacının çok altında kalmıştı. Bu nedenle 2026 alımının, Hemşire, Tıbbi Sekreter, Zabıt Katibi ve İKM kadrolarını kapsayan geniş bir alım yelpazesiyle gelmesi ve İKM kontenjanının binlerce kişiyi bulması öngörülüyor. Kadın ve erkek adayların başvurabileceği bu ilan Adalet Bakanlığı'nın en büyük memur alım kalemlerinden biri olacaktır.

KPSS şartı yok! Başvurular başladı: En az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak!
KPSS şartı yok! Başvurular başladı: En az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak!
İŞKUR açıkladı: Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! şartlar ve başvuru ekranı
İŞKUR açıkladı: Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! (şartlar ve başvuru ekranı)
CTE 2026 İKM Gardiyan alım detayları: Gardiyan alımı şartları ve taban KPSS puanları

Başvuru Şartları: KPSS ve Yaş Kriterleri

2026 İKM alımında, adayların hem 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları hem de mesleğe özgü özel şartları taşıması gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucundan olumlu sonuç alabilmek.

Herhangi bir suçtan hükümlülüğü bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak).

CTE 2026 İKM Gardiyan alım detayları: Gardiyan alımı şartları ve taban KPSS puanları

KPSS Puan Şartı: En Az 70 Barajı

İKM alımı merkezi sınav (KPSS) puanıyla yapılacağı için adayların ilgili puan türünden asgari puanı almış olması şarttır:

KPSS Geçerlilik Yılı: 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı kullanılacaktır.

Puan Türleri: Lise için P94, Ön Lisans için P93, Lisans için P3 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak zorunludur.

CTE 2026 İKM Gardiyan alım detayları: Gardiyan alımı şartları ve taban KPSS puanları

Yaş ve Eğitim Şartları

Yaş Şartı: Merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Örn: 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmak)

Eğitim Şartı: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.