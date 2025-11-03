KPSS şartsız Kızılay personel alımı başladı: Lisans ve ön lisans mezunları için Kasım fırsatı
Kızılay, insani yardım misyonunu güçlendirmek amacıyla Kasım ayı personel alım ilanlarını güncelledi. Görev aşkıyla kariyerini birleştirmek isteyen yüzlerce adaya müjde! Kurum, birçok kritik pozisyon için beklenen şartı kaldırarak, KPSS puanı olmaksızın ön lisans ve lisans mezunları arasından yeni çalışanlarını bünyesine katacağını duyurdu. Sağlık alanında deneyimli ya da bu alana ilgi duyan; Flebotomist, Doktor ve Tekniker gibi kilit görevlere yapılacak bu alımlar, adaylara hem sosyal güvence hem de anlamlı bir kariyerin kapılarını aralıyor. Siz de bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız, tüm şartları ve anında başvuru ekranını hemen inceleyin!
Giriş Tarihi: 03.11.2025 08:41