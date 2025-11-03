Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS şartsız Kızılay personel alımı başladı: Lisans ve ön lisans mezunları için Kasım fırsatı

Kızılay, insani yardım misyonunu güçlendirmek amacıyla Kasım ayı personel alım ilanlarını güncelledi. Görev aşkıyla kariyerini birleştirmek isteyen yüzlerce adaya müjde! Kurum, birçok kritik pozisyon için beklenen şartı kaldırarak, KPSS puanı olmaksızın ön lisans ve lisans mezunları arasından yeni çalışanlarını bünyesine katacağını duyurdu. Sağlık alanında deneyimli ya da bu alana ilgi duyan; Flebotomist, Doktor ve Tekniker gibi kilit görevlere yapılacak bu alımlar, adaylara hem sosyal güvence hem de anlamlı bir kariyerin kapılarını aralıyor. Siz de bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız, tüm şartları ve anında başvuru ekranını hemen inceleyin!

Hangi Kadrolara Personel Alınıyor? İşte Güncel Liste

Kızılay'ın personel ihtiyacı farklı şehirlerde ve farklı birimlerde bulunuyor. Alımlar, Kızılay Sağlık, Merkezi Birimler ve Bakım alanları başta olmak üzere çok çeşitli.

Güncel İlan Listesinde Öne Çıkan Pozisyonlar:

Ekip Doktoru: Tıp Fakültesi mezunları aranıyor.

Doktor / Laboratuvar Birim Yöneticisi: Yöneticilik tecrübesi tercih sebebi.

Flebotomist / Laboratuvar Teknikeri: Hemşirelik (Lisans) veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ön Lisans) mezunları başvurabilir.

Müfettiş Yardımcısı: Bu kadro için KPSS puanı şartı aranıyor.

Kızılay'a Başvuru Şartları Nelerdir?

Kızılay işe alacağı adaylarda genel olarak aşağıdaki şartları arıyor:

Eğitim: Alım yapılacak alanda eğitimini tamamlamış olmak (Lise, Ön Lisans veya Lisans).

Askerlik: Erkek adayların askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiği olmamalı.

Güvenlik: Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alınmalı.

Sağlık: Görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalı.

Nitelik: Sorumluluk sahibi, sonuç odaklı ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen adaylar tercih ediliyor.