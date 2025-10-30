MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan (J.Gn.K.lığı) askeri kariyer hedefleyenler için çok önemli bir duyuru geldi. İki kurum, toplam 4604 Subay ve Astsubay kadrosu için alım ilanı yayımladı. Alımlar, KPSS puanı ile sözleşmeli ve muvazzaf personel olarak yapılacak. Bu büyük alım, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma bünyesinde görev almak isteyen gençler için önemli bir kapı açıyor. Başvurular internet üzerinden online sistemler aracılığıyla kabul ediliyor.