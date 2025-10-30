MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı, toplam 4604 Subay ve Astsubay alımı yapıyor. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve son başvuru tarihleri haberimizde. KPSS puanıyla askeri personel olma fırsatını yakalayın!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:08
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kontenjanları (Toplam: 4343 Kişi)
MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için hem Subay hem de Astsubay alımı yapıyor.