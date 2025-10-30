Kadraj Galeri Kadraj İkon MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!

MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı, toplam 4604 Subay ve Astsubay alımı yapıyor. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve son başvuru tarihleri haberimizde. KPSS puanıyla askeri personel olma fırsatını yakalayın!

Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:08
MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan (J.Gn.K.lığı) askeri kariyer hedefleyenler için çok önemli bir duyuru geldi. İki kurum, toplam 4604 Subay ve Astsubay kadrosu için alım ilanı yayımladı. Alımlar, KPSS puanı ile sözleşmeli ve muvazzaf personel olarak yapılacak. Bu büyük alım, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma bünyesinde görev almak isteyen gençler için önemli bir kapı açıyor. Başvurular internet üzerinden online sistemler aracılığıyla kabul ediliyor.

33 FARKLI KURUM 350 MEMUR ALACAK! 1-30 Kasım kamu personel alımı ilanları listelendi: SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK...
33 FARKLI KURUM 350 MEMUR ALACAK! 1-30 Kasım kamu personel alımı ilanları listelendi: SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK...
Adalet Bakanlığı, SGK, AFAD, Jandarmaya KPSSli ve KPSSsiz başvurular başladı! İşte başvuru şartları ve son tarih
Adalet Bakanlığı, SGK, AFAD, Jandarma'ya KPSS'li ve KPSS'siz başvurular başladı! İşte başvuru şartları ve son tarih
TÜİK, MSB, TSE, Ticaret Bakanlığı... KAMUYA 470 MEMUR ALINACAK! İşte kadro ve şartlar!
TÜİK, MSB, TSE, Ticaret Bakanlığı... KAMUYA 470 MEMUR ALINACAK! İşte kadro ve şartlar!
PERTEM MSB astsubay alımı başladı: 2025 TSK muvazzaf astsubay alım başvuru şartları ve kontenjanlar
PERTEM MSB astsubay alımı başladı: 2025 TSK muvazzaf astsubay alım başvuru şartları ve kontenjanlar

MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!

🎖️ Kontenjanlar Nasıl Dağıtıldı? İşte Detaylı Liste

Toplam 4604 kişilik askeri personel alımının kontenjan dağılımı şu şekilde belirlendi:

MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kontenjanları (Toplam: 4343 Kişi)

MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için hem Subay hem de Astsubay alımı yapıyor.

Komutanlık Personel Türü Kontenjan Sayısı
Kara Kuvvetleri Muvazzaf Subay 450
Deniz Kuvvetleri Muvazzaf Subay 69

MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!
Hava Kuvvetleri Muvazzaf Subay 194
Kara Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay 2496

MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!
Deniz Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay 113
Hava Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay 1216
Toplam 4343