Adalet Bakanlığı, SGK, AFAD, Jandarma'ya KPSS'li ve KPSS'siz başvurular başladı! İşte başvuru şartları ve son tarih
Kasım 2025 kamu kurumlarına girmek isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor. Adalet Bakanlığı, SGK, AFAD, Jandarma ve birçok belediye ile üniversite, toplamda 7000'den fazla memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İlköğretimden üniversite mezunlarına kadar her eğitim seviyesinden adayın başvurabileceği bu ilanlar için başvurular başladı. Hangi kurumların alım yaptığını ve başvuru şartlarını sizin için özetledik. Peki Adalet Bakanlığı, SGK, AFAD, Jandarma personel alımı şartları nedir?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 09:33