Adalet Bakanlığı, SGK, AFAD, Jandarma’ya KPSS’li ve KPSS’siz başvurular başladı! İşte başvuru şartları ve son tarih

Kasım 2025 kamu kurumlarına girmek isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor. Adalet Bakanlığı, SGK, AFAD, Jandarma ve birçok belediye ile üniversite, toplamda 7000'den fazla memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İlköğretimden üniversite mezunlarına kadar her eğitim seviyesinden adayın başvurabileceği bu ilanlar için başvurular başladı. Hangi kurumların alım yaptığını ve başvuru şartlarını sizin için özetledik. Peki Adalet Bakanlığı, SGK, AFAD, Jandarma personel alımı şartları nedir?

Kamu kurumlarına yapılacak personel alımı için genel olarak T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve kamu haklarından mahrum olmamak gibi temel şartlar aranıyor. Ayrıca:

Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmamalı.

Sağlık Şartı: Görevini yapmaya engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamalı.

Eğitim Şartı: Adaylar, ilana göre değişen ilköğretim, lise, ön lisans veya lisans mezuniyeti şartını taşımalıdır.

KPSS Şartı Her Yerde Aranmıyor!

Kamu alımlarının büyük bir kısmı, adayları KPSS puanına göre sıralıyor. Lisans mezunları P3, ön lisans mezunları P93, lise mezunları ise P94 puan türünden, ilanın istediği minimum puanı (genellikle 50, 60 veya 70) almalıdır.

Bazı kurumlar KPSS şartı aramadan da alım yapıyor. Bu tür ilanlarda, adaylar genellikle mesleki deneyim, sertifika veya sadece mülakat sınavı ile değerlendirilir.

Öne Çıkan Güncel Alımlar ve Kadrolar

Kasım ayı boyunca ilan yayımlayan ve en çok kontenjan açan kurumlar ve kadrolar şunlardır:

Kurum Adı Kontenjan (Yaklaşık) Başlıca Kadrolar KPSS Şartı
MSB (TSK) 3645 Astsubay Aranmıyor (Sınavlı)

AFAD 1250 Arama Kurtarma Teknikeri/Teknisyeni Adaylar Sınavla Alınacak