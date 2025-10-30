33 FARKLI KURUM 350 MEMUR ALACAK! 1-30 Kasım kamu personel alımı ilanları listelendi: SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK...

Son Başvuru Tarihi Yaklaşan Kritik İlanlar (30-31 Ekim)

Bugün ve yarın (31 Ekim) itibarıyla son başvuru günü olan bazı önemli alımlar bulunuyor. Adayların bu ilanlar için hızla başvuru yapması gerekiyor:

Adalet Bakanlığı (Sözleşmeli Bilişim Personeli): Başvuru için son gün 30 Ekim 2025 (Bugün).