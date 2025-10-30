33 FARKLI KURUM 350 MEMUR ALACAK! 1-30 Kasım kamu personel alımı ilanları listelendi: SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK...
SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK memur alımı yapıyor. Kasım ayı kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adaylar için tam bir fırsat ayına dönüştü. Adalet Bakanlığı'ndan Jandarma'ya, üniversitelerden kritik devlet dairelerine kadar 25'ten fazla kurum, çeşitli pozisyonlar için personel alım ilanlarını art arda yayımladı. KPSS puanlı ve KPSS'siz alım fırsatlarının yer aldığı bu dev personel alımı furyası için son başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 08:51