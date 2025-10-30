Kadraj Galeri Kadraj İkon 33 FARKLI KURUM 350 MEMUR ALACAK! 1-30 Kasım kamu personel alımı ilanları listelendi: SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK...

SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK memur alımı yapıyor. Kasım ayı kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adaylar için tam bir fırsat ayına dönüştü. Adalet Bakanlığı'ndan Jandarma'ya, üniversitelerden kritik devlet dairelerine kadar 25'ten fazla kurum, çeşitli pozisyonlar için personel alım ilanlarını art arda yayımladı. KPSS puanlı ve KPSS'siz alım fırsatlarının yer aldığı bu dev personel alımı furyası için son başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 08:51
Kamu kurumlarında görev alarak kariyerini güvence altına almak isteyen on binlerce aday, Kasım ve Aralık aylarında açılan ilanlara büyük ilgi gösteriyor. Üniversiteler, bakanlıklar ve özerk kurumlardan gelen ilanlar, her eğitim seviyesinden mezuna hitap ediyor. Kamuda görev almak isteyenler için kritik önem taşıyan başvuru sürecinin sonuna yaklaşıldı. 30 Ekim 2025 itibarıyla bazı büyük ilanların son günleri yaşanırken, birçok yeni pozisyon için başvurular Kasım ayı boyunca devam edecek.

Adalet Bakanlığı, SGK, Jandarma, MSB dahil 25 kurumun yayımladığı Kasım ayı memur alımı ilanlarını inceledik. KPSS'li/KPSS'siz personel alım şartları, son başvuru tarihleri ve tüm detaylar için tıklayın.

Göç İdaresi personel alımı: En az lise mezunu büro personeli, şoför, temizlik görevlisi alımı başvuru şartları
PERTEM MSB astsubay alımı başladı: 2025 TSK muvazzaf astsubay alım başvuru şartları ve kontenjanlar
İŞKUR personel alımı: 40 şehre KPSS'siz güvenlik görevlisi, şoför ve 3000 işçi alınacak (başvuru şartları)

Son Başvuru Tarihi Yaklaşan Kritik İlanlar (30-31 Ekim)

Bugün ve yarın (31 Ekim) itibarıyla son başvuru günü olan bazı önemli alımlar bulunuyor. Adayların bu ilanlar için hızla başvuru yapması gerekiyor:

Adalet Bakanlığı (Sözleşmeli Bilişim Personeli): Başvuru için son gün 30 Ekim 2025 (Bugün).

İstanbul Üniversitesi (Görevde Yükselme Sınavı): Sınava katılmak isteyen idari personelin başvurularını 30 Ekim 2025 tarihinde tamamlaması gerekiyor.

Kamu İhale Kurumu (Uzman Yardımcılığı): Kariyerine Uzman Yardımcısı olarak başlamak isteyenler için giriş sınavı duyurusunun başvuru süresi 31 Ekim 2025 Cuma günü sona eriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK Müfettiş Yardımcılığı): Denetim alanında kariyer yapmak isteyen Hukuk, İİBF ve benzeri mezunlar için son başvuru tarihi 31 Ekim 2025 Cuma.