Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR personel alımı: 40 şehre KPSS'siz güvenlik görevlisi, şoför ve 3000 işçi alınacak (başvuru şartları)

İŞKUR personel alımı: 40 şehre KPSS'siz güvenlik görevlisi, şoför ve 3000 işçi alınacak (başvuru şartları)

İŞKUR 40 şehirdeki belediyelere KPSS şartı olmadan 3000 personel alımı yapıyor. Güvenlik görevlisi, şoför, büro personeli ve işçi alımı başvuru şartları ve şehir listesi haberimizde. İş arayanlar için beklenen haber geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), belediyeler ve belediye şirketleri bünyesinde çalıştırılmak üzere dev bir personel alımı ilanı yayımladı. İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı listesi güncellendi. Peki hangi şehirlerde personel alımı var, başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR'un KPSS'siz İŞKUR işçi alımı ilanlarına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:54
İŞKUR personel alımı: 40 şehre KPSS’siz güvenlik görevlisi, şoför ve 3000 işçi alınacak başvuru şartları

Belediyeler, çok çeşitli alanlarda personel alımı yapıyor. Adayların en çok ilgi gösterdiği kadroların başında ise Özel Güvenlik Görevlisi geliyor. "Bekçi" alımlarını bekleyen vatandaşlar için bu ilanlar önemli bir fırsat sunuyor.

İŞKUR personel alımı: 40 şehre KPSS’siz güvenlik görevlisi, şoför ve 3000 işçi alınacak başvuru şartları

Alım yapılacak diğer bazı meslekler şunlardır:

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız)

Otobüs Şoförü ve Kamyon Şoförü

Büro Personeli ve Büro İşçisi

Temizlik İşçisi

Beden İşçisi (Genel)

İŞKURdan KPSSsiz bekçi alımı fırsatı: Hangi şehirlerde alım var, başvuru şartları nedir?
İŞKUR'dan KPSS'siz bekçi alımı fırsatı: Hangi şehirlerde alım var, başvuru şartları nedir?
Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı başladı: İŞKUR ilanları ve başvuru şartları
Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı başladı: İŞKUR ilanları ve başvuru şartları
Tecrübe şartı YOK! İŞKUR’dan 2.005 kişilik dev paketleme personeli alımı!
Tecrübe şartı YOK! İŞKUR'dan 2.005 kişilik dev paketleme personeli alımı!
İŞKURda ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?
İŞKUR'da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?

İŞKUR personel alımı: 40 şehre KPSS’siz güvenlik görevlisi, şoför ve 3000 işçi alınacak başvuru şartları

Park ve Bahçe İşçisi (Park İşçisi)

Asfalt İşçisi ve Kaldırım Ustası

Çöp Personeli

Engelli Personel

Avukat

Psikolog

İŞKUR personel alımı: 40 şehre KPSS’siz güvenlik görevlisi, şoför ve 3000 işçi alınacak başvuru şartları

Mühendis (Jeoloji vb.)

Tekniker ve Teknisyenler (Elektrik, Kaynak)

Aşçı, Garson ve Kat Hizmetleri Görevlisi

İŞKUR personel alımı: 40 şehre KPSS’siz güvenlik görevlisi, şoför ve 3000 işçi alınacak başvuru şartları

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyelerin işçi alımlarına başvurmak isteyen adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor. Her ilan kendi özel şartını belirtse de, tüm adaylardan istenen ortak koşullar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak.