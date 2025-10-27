İŞKUR personel alımı: 40 şehre KPSS'siz güvenlik görevlisi, şoför ve 3000 işçi alınacak (başvuru şartları)
İŞKUR 40 şehirdeki belediyelere KPSS şartı olmadan 3000 personel alımı yapıyor. Güvenlik görevlisi, şoför, büro personeli ve işçi alımı başvuru şartları ve şehir listesi haberimizde. İş arayanlar için beklenen haber geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), belediyeler ve belediye şirketleri bünyesinde çalıştırılmak üzere dev bir personel alımı ilanı yayımladı. İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı listesi güncellendi. Peki hangi şehirlerde personel alımı var, başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR'un KPSS'siz İŞKUR işçi alımı ilanlarına dair tüm detaylar.
