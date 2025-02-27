Kan aldırınca oruç bozulur mu? Diyanet'e göre oruçluyken kan vermek ya da vücuda kan almak orucu etkiler mi?
Ramazan ayıyla birlikte oruç tutan vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Özellikle sağlıkla ilgili konular büyük merak konusu olurken en çok sorulan sorulardan biri de oruçluyken kan vermenin hükmü oldu. Peki kan bağışı yapmak ya da tedavi amaçlı kan almak orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklaması.
Giriş Tarihi: 27.02.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 07:08