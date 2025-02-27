Kan aldırınca oruç bozulur mu? Diyanet’e göre oruçluyken kan vermek ya da vücuda kan almak orucu etkiler mi?

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu birinci hadisi o dönemde hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.