Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında diş fırçalama meselesi bulunuyor. Oruç tutarken ağız ve diş sağlığını korumak isteyenler, diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulundu. İşte Diyanet'in konu hakkındaki görüşleri ve oruçluyken diş fırçalamaya dair bilinmesi gereken detaylar...

🦷 DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına göre, boğaza su kaçırılmadan ağızı suyla çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamak da orucu bozmaz. Ancak diş macununun ya da suyun boğaza kaçması halinde orucun bozulacağı belirtiliyor. Bu sebeple, diş fırçalarken macun kullanmamak ya da orucu riske atmamak için dişlerin imsaktan önce veya iftardan sonra fırçalanması tavsiye ediliyor.

🌿 MENTOLLÜ DİŞ MACUNU ORUCU BOZAR MI? Diyanet, mentollü ya da aromalı diş macunlarının orucu bozmaması için dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor. Macunun yutulması halinde orucun bozulacağına dikkat çekilerek, kullanım süresince dikkatli olunması öneriliyor. Bu nedenle, oruçluyken diş fırçalamak isteyenlerin macunsuz fırçalama tercih etmesi ya da macunun ağızda kalıntı bırakmaması için bol suyla ağızın yıkanması önemli.