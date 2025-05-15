Altının ipi koptu! CANLI ALTIN FİYATLARI: 15 Mayıs gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin en çok takip ettiği konuların başında geliyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi değerler, günlük ekonomik gelişmelere göre değişiklik gösteriyor. Canlı altın fiyatları, piyasaları yakından takip edenler için büyük önem taşırken, ons altın ve altın kuru gibi kavramlar da yatırım stratejilerinde belirleyici oluyor. Peki anlık verilerle altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı ya da altının gramı kaç TL? İşte piyasadan gelişmeler ve canlı altın fiyatları.